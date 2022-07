Turistični razcvet bi lahko ustavila rast cen

V nadaljevanju preberite še:

Razprodane nastanitve in potovanja pri nas in drugod dajejo vtis, da je turizem po dveh letih epidemije hitro okreval. A direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) Maja Pak opozarja, da gre bolj za kratkoročni impulz in da je negotovost velika: »Jaz bi ta »razcvet« jemala kot kratkoročni impulz, za katerega ni nujno, da bo zdržal na dolgi rok. Okrevanje v pravem pomenu besede s potrebno transformacijo turizma bo dolgotrajen in zahteven proces.« Že jeseni in prihodnje leto lahko namreč zaradi podražitev, vojne v Ukrajini in morebitnega ponovnega izbruha virusa sledi hladen tuš.