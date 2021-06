Ugotovitve KPK v primeru Aleksandre Pivec pravnomočne

Komisija zaradi sprememb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki so začele veljati 17. novembra lani in so spremenile pogoje za javno objavo njenih ugotovitev, do dokončnega razpleta zadeve ni smela objaviti ugotovitev o konkretnem primeru niti ni smela razkrivati dejanskega stanja, ki ga je ugotovila v postopku in je zapisano v ugotovitvah. STA

Po pritožbiproti ugotovitvam Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) na upravno sodišče je to zdaj razsodilo, da je KPK pravilno zapolnila pojem integritete in ugotovila ravnanje v nasprotju z integriteto, ki pomeni pričakovano delovanje in odgovornost javnih funkcionarjev in uslužbencev pri izvrševanju javne oblasti, funkcije, pooblastila ali druge pristojnosti za odločanje. Prav tako je pritrdilo odločitvi KPK, da je podana kršitev prepovedi in omejitev sprejemanja daril s tem, ko je obravnavana oseba sprejela korist za svoja družinska člana v obliki plačila hotelskih prenočitev.Kot je razvidno iz danes objavljenih ugotovitev KPK, je Pivčeva v funkciji kmetijske ministrice sprejela korist za svoja sinova v obliki plačila prenočitve v Izoli, in sicer maja 2019 in junija 2020 v skupni vrednosti 360 evrov, s tem pa je ravnala v nasprotju z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije in določbami iz pravilnika o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril. Omenjena predpisa je kršila tudi s tem, da ni izpolnila obrazcev za evidentiranje prejetega darila o sprejemu daril oziroma koristi in ju izročila ministrstvu.KPK je še ugotovila, da je medijem oziroma javnosti podala neresnično izjavo, s čimer je ravnala v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo funkcije ministrice, kar predstavlja kršitve integritete, kot jo opredeljuje zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Pivčeva je s tem kršila tudi določbe etičnega kodeksa funkcionarjev v vladi in ministrstvih, saj s svojim ravnanjem ni prispevala h krepitvi zaupanja javnosti v njeno delo in integriteto ter v delo in integriteto vlade in ministrstva za kmetijstvo, v katerem je opravljala funkcijo.