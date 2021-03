Ukrepi v tretjem valu

Kakšni protikoronski ukrepi nas čakajo v prihodnjih dneh in med velikoočnimi prazniki, bo znano najkasneje danes zvečer.



Dopoldne ob deseti uri se bodo na povabilo predsednika države Boruta Pahorja na Brdu sestali minister za zdravje, predstavniki političnih strank in strokovna posvetovalna skupina za covid-19.



Tokratni, v zadnjih dveh mesecih že tretji sestanek na povabilo Pahorja bo svojevrstna politična preizkušnja zmožnosti sodelovanja slovenske politike v epidemičnih časih.



Predsednik Pahor je sestanek sklical zaradi vse slabšega epidemičnega stanja v državi, da bi vladne stranke in opozicija skupaj obravnavale ukrepe, ki jih bo predložila strokovna skupina, in se o njih skupaj odločile.



Prvi tak sestanek je bil februarja, drugi 17. marca. Na tokratnem nameravajo odločati o nujnih ukrepih v tretjem valu.



V poštev pride tudi celovito zaprtje javnega življenja, je potrdila Mateja Logar, vodja strokovne skupine za covid-19, kakršno je bilo lani med velikonočnimi prazniki, ko niso delovali ne šole in vrtci, ne trgovine z izjemo prehrambnih, ne javni promet, prav tako ni bilo cerkvenih obredov v cerkvah, ampak samo prenos po spletu in televiziji; na daljavo so bile blagoslovljene velikonočne jedi.



Kaže, da bo sodelovanja med vladnim in opozicijskimi politiki tudi tokrat bore malo.



Opozicijske stranke očitajo vladi, da njihovega mnenja tako ali tako ne upošteva in da želi dobiti le legitimnost za svoje neprijetne odločitve.



Srečanja se sploh ne nameravata udeležiti LMŠ in Levica, o SD in SAB pa po besedah njunih vodij še ni povsem jasno, ali bosta prišli ali ne, saj za svoj prihod postavljata nekatere pogoje.



Tanja Fajon iz SD pričakuje, da bo vlada takoj preklicala vsa kaznovanja in represijo zaradi omejitve državljanskih pravic, tudi ukinitev policijske ure, prav tako da bo izplačevala stoodstotno bolniško, kadar je zaposleni preventivno v samoizolaciji. Želi si tudi spremenjeno strategijo cepljenja.



Predsednica SAB Alenka Bratušek je bila na zadnjem sestanku pri Pahorju razočarana in meni, da SAB brez ključnih informacij na tokratnem ne more sodelovati. Skrbi jo, da gre vlada v tretji val spet nepripravljena.



Po besedah predsednika LMŠ Marjana Šarca potrebe po srečanjih na Brdu ni, vlada pa naj opravi svoje delo, Luka Mesec iz Levice pa pričakuje dialog prek institucij, ne pa neformalnih srečanj, kakršna so na Brdu.



Kakorkoli že, odločitev o načinu življenja v državi v tednu pred velikonočnimi prazniki in po njih bo padla po jutrišnjem dopoldanskem sestanku, po katerem bo o ponujenih rešitvah odločila dokončno vlada.



»Vsi, ne glede na razlike med nami, si želimo, da bi vlada pravočasno ukrepala na začetku tretjega vala,« je zapisal Pahor v pismu političnim strankam.

