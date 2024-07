Umrl je dr. Marko Smole

V nedeljo je umrl dr. Marko Smole, rojen leta 1964, častni konzul Sejšelov v Sloveniji, prvi predsednik Slovenskega konzularnega zbora.

Smole, njegova doktorska disertacija je bila posvečena delu častnih konzulov ter razvoju ekonomske diplomacije, se je s karierno diplomacijo profesionalno in akademsko ukvarjal več let. Znan je bil kot ustanovitelj in direktor investicijskega podjetja AC Investment, ki se ukvarja z borznimi in nepremičninskimi naložbami in konzultacijami. Bil je svetovalec, nadzornik in član več poslovnih skupin ter tudi direktor Svetovne konzularne federacije (FICAC), ki združuje 3500 častnih konzulov. Kot je povedal lani v pogovoru za Delo, je to funkcijo prostovoljno opravljal že drugi mandat, kar je po njegovih besedah izjemna čast za Slovenijo, Sejšele in zanj osebno. Svoje znanje in izkušnje je razdajal tudi kot gostujoči predavatelj na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani s področja konzularnih odnosov.

Biti direktor Svetovne konzularne federacije (FICAC), ki združuje 3500 častnih konzulov, je bila za dr. Marka Smoleta izjemna čast. FOTO: Osebni arhiv

Kot piše na spletni strani Slovenskega konzularnega zbora, je Smole odlikovani član Sveta guvernerja Distrikta 129, član slovenskega Lions kluba in član Londonske diplomatske akademije. Je avtor številnih strokovnih in znanstvenih člankov v različnih časopisih in monografijah.

Leta 1996 je bil imenovan za častnega konzula Republike Sejšeli v Sloveniji, leta 2008 pa je bil izvoljen za predsednika Slovenskega konzularnega zbora. Funkcijo je opravljal dva mandata. Leta 2004 je postal soustanovitelj, podpredsednik in zakladnik FUECH – Evropske konzularne federacije. Leta 2009 je bil izvoljen za regionalnega direktorja Svetovne konzularne federacije in člana ekonomskega komiteja FICAC.

Za svoje delo je bil dr. Marko Smole odlikovan z medaljo časti. Leta 2015 je bil na skupščini FICAC izvoljen v izvršni odbor Svetovnega konzularnega združenja.