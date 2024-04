Umrl je Janez Čuček, ki je bil znan novinar, urednik, televizijski voditelj, publicist in pisatelj, so objavili na TV Dnevniku, ki ga je dolga leta vodil prav on. Čuček se je rodil leta 1937 v Celju. Leta 1941 so njegovo družino izgnali v Srbijo, po vojni pa je živel v Ljubljani in okolici. V začetku šestdesetih let je diplomiral na Visoki šoli za politične vede v Ljubljani. Izpopolnjeval se je tudi v Veliki Britaniji in na univerzi Syracuse v ZDA.

Za svoje delo je prejel več nagrad. FOTO: Marko Feist

V času študija je delal pri časopisu Dnevnik, kasneje pa se je zaposlil na Televiziji Ljubljana, kjer je delal kot novinar, komentator, urednik zunanjepolitičnega uredništva, urednik centralne redakcije ter voditelj in urednik TV Dnevnika. Ukvarjal se je predvsem z gibanjem neuvrščenih. Upokojil se je 1998.

Društvo novinarjev Slovenije mu je za izstopajoče dosežke podelilo Tomšičevo nagrado, zlati ekran tednika 7D, nagrado Consortium veritatis Društva novinarjev Slovenije za izstopajoče dosežke na Televiziji Slovenija, nagrado Društva novinarjev Slovenije za življenjsko delo in prispevek k razvoju slovenskega novinarstva ter nagrado glavnega mesta Ljubljana.

S čim je pridobil naklonjenost gledalcev? »Ne vem, domnevam, da s tem, ker nisem nikoli lagal. Ne glede na to, kakšna je bila novica, morda tudi sporna, sem vedno dodal vir. Nisem govoril v svoji osebi. Vzdržal sem se komentarja. Vedno sem rekel, da je novica novica, komentar pa nekaj drugega, in nisem povedanega barval z osebnim mnenjem. Le na koncu dnevnika sem morda poskušal zabiti žebljico na glavico,« je leta 2010 povedal za Nedelo.

Za vedno je v ušesih ostal njegov simpatični »Ostanite še naprej z nami«. »Zdelo se mi je prav, da se na koncu dnevnika, ko se človek druži z 800.000 gledalci – takrat namreč še ni bilo Pop tv –, posloviš tako, da nekaj ostane. In to se je prijelo,« je dodal.

Je avtor številnih knjig, med njimi so Stoletje svetovnih vojn, Terorizem, Med Kubo in Indijo pa tudi dva romana.