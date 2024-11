Upokojenci prispevali k rekordnim turističnim številkam v oktobru

Ponudniki turističnih storitev so lahko z letošnjim oktobrom zelo zadovoljni,saj so rezultati rekordni. Turistični obisk je bil namreč kar za 11,5 odstotka višji kot v enakem mesecu lani, nočitev pa je bilo za 7,5 odstotka več, kažejo statistični podatki. Rast so prispevali predvsem tuji gostje, saj jih je bilo za šestino več kot lani, tako med tujimi kot domačimi turisti pa so prevladovali obiskovalci stari 65 let ali več.

Po podatkih statističnega urada je oktobra v naši deželi dopustovalo 471.735 gostov, od tega jih je bilo kar 72 odstotkov tujih. Največ je bilo Nemcev, ki so se, kot kaže po poletni zadržanosti vrnili, saj jih je bilo kar 17 odstotkov več kot oktobra lani. Sledili so Avstrijci in Italijani. Tudi slednjih je bilo tako kot Američanov bistveno več kot v enakem obdobju lani. So pa kot kaže, Italijanski gostje bolj enodnevni, saj je bila rast nočitev več kot polovico nižja od obiska.

»Največ prenočitev med domačimi turisti, skoraj četrtino, so v opazovanem mesecu znova ustvarili tisti iz starostne skupine 65+ let, povprečna doba njihovega bivanja je bila s 4,8 prenočitve najdaljša med vsemi starostnimi skupinami,« ugotavlja statistični urad. Tudi med tujimi gosti so prevladovali upokojenci.

Ljubljana z največjo rastjo

Največjo rast obiska so imele mestne občine, med katerimi pa je izstopala Ljubljana z več kot petinsko rastjo obiska in 12-odstotkom več nočitev. Največ gostov je prespalo v hotelih, vendar pa so največjo rast (21- in 17-odstotno) pri obisku in nočitvah imele zasebne sobe in apartmaji. Skupaj so oktobra ustvarile približno tretjino nočitev, v prvih desetih mesecih letos pa več kot polovico.

Rekordni so tudi letošnji rezultati. Od januarja do oktobra je slovenske turistične kraje obiskalo 5,9 milijona gostov, kar je 5,7 odstotka več kot v primerljivem obdobju lani. Ti gostje so skupaj ustvarili 15,3 milijona prenočitev, kar je 7,5 odstotka več na letni ravni. Najbolj obiskane so bile tudi letos gorske občine.

Direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj je na nedavnih dnevih turizma povedala, da naša panoga tudi letos raste hitreje od svetovnega turizma. V STO opažajo, da so okrevali vsi naši primarni trgi, vračajo pa se tudi obiskovalci iz Azije in iz ZDA.