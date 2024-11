(KOLUMNA) Globalno segrevanje dviguje ceno lanskega snega

V nadaljevanju preberite:

Čeprav so še prejšnji konec tedna v hribih prevladovale skorajda poletne temperature, je sodelavec za svojo dvanajstletno hčer na sejmu kupil nove smučarske čevlje. Niso smučarska družina in na počitnice ne hodijo na velika prestižna smučišča v Avstrijo in Italijo ali kakšno drugo alpsko deželo s prostranimi pobočji. Je pa hči zelo navdušena nad vijuganjem po belih strminah, zato si kolega želi, da bi se lahko te zimske radosti tudi letos naužila na enem od slovenskih smučišč.

Tako kot slovenski žičničarji je tudi on optimist in pričakuje, da bo letošnja zimska sezona boljša kot lanska, ki je bila zaradi previsokih temperatur in slabega vremena ena slabših. Sveža pošiljka bele odeje v hribih v tem tednu in začetek zasneževanja na nekaterih smučiščih dajeta upanje, da bo zimsko sezono v skladu z željami le mogoče odpreti v začetku decembra, čeprav lanska izkušnja kaže, da hiter začetek ne prinaša nujno dobrega konca.