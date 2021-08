Upravno sodišče odločilo o začasni odredbi

Upravno sodišča je danes odločilo o vloženi zahtevi za izdajo začasne odredbe, ki sta jo vložila (ne)imenovana evropska delegirana tožilca Matej Oštir in Tanja Frank Eler skupaj s tožbo prejšnji teden. Svojo odločitev bodo komentirali v sporočilu za javnost jutri ob 10. uri, že danes pa so jo odposlali strankam postopka, pri čemer nihče ne želi vnaprej špekulirati, kaj je sodišče odločilo.



Njun prvi poskus na upravnem sodišču sicer ni bil uspešen, saj je sodišče zavrglo zahtevo za izdajo začasne odredbe in tožbo, ker niso bile izpolnjene procesne predpostavke. V obravnavani zadevi tožnikoma sklep vlade, s katerim so pravosodnemu ministrstvu naložili ponovitev postopka, namreč ni bil vročen, zato sta tožnika tožbo vložila preuranjeno, so v začetku prejšnjega meseca še zapisali na upravnem sodišču.



Od takrat naj bi sicer dobila obvestilo, da nista bila izbrana, a to obvestilo po naših informacijah ne vsebuje nobenega pravnega pouka. Vlada jima je s to potezo preprečila, da bi vložila tožbo zaradi molka organa, a vlada sočasno zatrjuje tudi, da njen sklep sploh ni upravni akt in ga z upravnim sporom ni mogoče izpodbijati. Upravno sodišče se doslej do tega vprašanja še ni opredelilo.



Ministrstvo za pravosodje, ki ga po protestnem odstopu Lilijane Kozlovič zdaj vodi Marjan Dikaučič, je po vladni razveljavitvi postopka izbire dveh delegiranih evropskih tožilcev razpis tudi ponovilo. Nanj pa sta se vnovič prijavila Oštir in Frank Elerjeva.



Kaj to pomeni za sam izbor kandidatov za evropska delegirana tožilca, doslej na ministrstvu za pravosodje še niso komentirali. S prejšnjim izborom se vlada vsaj po uradni razlagi ni želela seznaniti, ker bi moral po njihovi interpretaciji državnotožilski svet predlagati po tri kandidate za vsako mesto, torej skupaj šest kandidatov. Neuradno pa menda kandidata zaradi svojega preteklega dela nista bila pogodu predsedniku vlade Janezu Janši.



Uradni razlagi, ki jo je ponudila vlada, je sicer nasprotovalo tako ministrstvo za pravosodje pod vodstvom Kozlovičeve kot tudi državnotožilski svet, ki je pristojen za postopek izbire tožilcev. O morebitnih novih kandidaturah za evropska delegirana tožilca tako sploh niso nameravali odločati. S tem pa so tudi že seznanili glavno evropsko tožilko Lauro Kövesi.



Tudi dogovor med Slovenijo in Evropskim javnim tožilstvom predpostavlja, da se mu pošlje le dva pri nas izbrana kandidata, saj kolegij Evropskega javnega tožilstva ne bo opravljal postopka izbire med več imeni, ki bi jih morebiti poslali iz Slovenije.

