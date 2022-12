Uprli se bodo vsakršnemu ukinjanju nujne medicinske pomoči

Matjaž Švagan in Marko Funkl, župana Zagorja in Hrastnika, sta predsedniku vlade dr. Robertu Golobu poslala protestno pismo, v katerem mu sporočata, kako pomembno je za prebivalce obeh zasavskih občin, da se nujna medicinska pomoč ohrani v obstoječem obsegu.

V javnosti so namreč zaokrožili dokumenti delovne skupine ministrstva za zdravje, ki nakazujejo ponovne aktivnosti v zvezi s celostno prenovo službe nujne medicinske pomoči. Iz njih je mogoče razbrati, da tudi vlada dr. Roberta Goloba razmišlja o ukinitvi nujne medicinske pomoči v nekaterih zdravstvenih domovih. V primeru prenove bi tako lahko v Zdravstvenem domu v Zagorju ob Savi v nočnem času, med vikendi in ob praznikih ostali brez zdravnika, občani, ki se znajdejo v življenjski nevarnosti, pa bi se morali obrniti na urgentni center v Splošni bolnišnici Trbovlje.

Zato sta Švagan in Funkl, ki so jima Zagorjani in Hrastničani zaupali še en, osmi oziroma drugi mandat na čelu občin, v pismu premieru Golobu še zapisala, da ne pristajata na nikakršno ukinjanje ali kratenje osnovnih pravic svojih občanov. Protestno pismo, ki sta ga v vednost poslala tudi ministru za zdravje, sta zaključila: »V primeru, da boste s predlogi nadaljevali brez širše javne razprave ali celo sprejeli odločitve brez soglasja lokalnih skupnosti, bomo primorani uporabiti vsa pravna sredstva, saj nikakor ne bomo dovolili kratenja pravic našim občankam in občanom.«

Spomnimo: dežurne službe v lokalnih zdravstvenih domovih je poskušala ukiniti že prejšnja vlada, a je po številnih protestih slovenskih županov predlog umaknila.