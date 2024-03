Uradniki v stavko, vlada pa komaj v imenovanje pogajalske skupine

Potem ko so sindikati na upravnih enotah (UE) že v petek napovedali zaostritev stavkovnih zahtev, se je vlada šele na današnji dopisni seji seznanila z napovedjo splošne stavke, ki se je bo udeležilo kar 90 odstotkov vseh uradnikov. Imenovala je tudi vladno pogajalsko skupino, ki jo vodi Mirko Stopar z ministrstva za javno upravo (MJU). Glede konkretnih zahtev sindikatov pa na vladi očitno niso govorili.

Spomnimo, sindikati zahtevajo predvsem rešitev skoraj deset let trajajočih nerešenih težav na upravnih enotah, kot so preobremenjenost zaposlenih, množični odhodi kadrov na druga delovna mesta v javni upravi in gospodarstvu ter prenizke plače.

Kot smo pred kratkim pisali v Delu, se bo splošni stavki 13. marca pridružilo kar 51 od 58 upravnih enot po Sloveniji, kar pomeni več kot 90 odstotkov vseh zaposlenih. Sindikati z UE Ljubljana so danes sporočili, da se bodo splošni stavki, napovedani za sredo, 13. marca, seveda pridružili, ob tem pa našteli stavkovne zahteve. To so: dvig plač vsem zaposlenim na UE za kar sedem plačnih razredov, izenačitev nazivov z nazivi na ministrstvih, takojšnjo ureditev dodatka za blagajniško poslovanje in zaposlitev dodatnega kadra.

Nimajo sogovornika

»Tudi zaposleni na UE Ljubljana smo razočarani, saj se na MJU na opozorila in zahteve po takojšnji rešitvi nevzdržnih razmer ne odziva. Situacija je zaradi odhodov zaposlenih in prevelikega pripada zadev nevzdržna ter je brez sistemskih sprememb neobvladljiva. Že vrsto let opozarjamo na probleme in predlagamo izboljšave, ki bi uporabnikom zagotovile, da bi imeli kvalitetne storitve na upravnih enotah. Uporabniki na UE nimajo »storitev«, ki si jih zaslužijo s plačilom davkov in tudi taks. Na MJU so spremembe obljubljali, zdaj pa so se zavili v molk in pred napovedanimi stavkami s pogajalsko skupino sploh ne komunicirajo,« pravi Slobodan Vuk, predsednik sindikata delavcev UE Ljubljana Bežigrad.

Sindikati so namreč napovedali, da se bo stavka, ki se bo začela 13. marca, izvajala vsako sredo in to bo trajalo vse do preklica.

Vlada pa nič

Vlada je danes sporočila, da se je na dopisni seji seznanila z napovedjo splošne stavke uslužbencev upravnih enot in s stavkovnimi zahtevami Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS). Hkrati je sprejela izhodišča za pogajanja v zvezi z njihovimi stavkovnimi zahtevami. Vladno pogajalsko skupino bo vodil Mirko Stopar z ministrstva za javno upravo (MJU), člana pogajalske skupine pa sta še Marko Grujičić, načelnik UE Domžale, in Branko Vidič z MJU. O konkretnih stavkovnih zahtevah pa nič.