Uradnikom na 36 upravnih enotah je prekipelo

»S katastrofalnimi razmerami tako na upravnih enotah kot tudi v zaporih ter o povsem neprimernem kadrovskem in materialnem stanju na državnih inšpektoratih smo v četrtek z dopisom seznanili tako vlado kot pristojne državne institucije. Tolaži me le dejstvo, da bo osrednja pogajanja vodil finančni minister Klemen Boštjančič. Novi minister za javno upravo Franc Props, ki o javnem sektorju ve zelo malo ali skoraj nič, me je namreč obtožil, da 'k stavki ščuvam po upravnih enotah', ni pa se sposoben spopasti s problemom, ko gre za več deset tisoč nerešenih vlog tujcev,« pravi Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov (SDOS).

Verk pri tem dodaja: »V isti sapi, ko jih omenjeni organi ne zanimajo, se ločeno pogajajo s Fidesom in Svizom. Ni problematično kupiti 12.000 računalnikov in jih imeti v najetem skladišču, ni pa volje in denarja za ureditev vitalnih organov državne uprave.« Spomnimo, da so prihodnji teden od ponedeljka, 29. januarja, do srede, 31. januarja, državni uradniki na 36 upravnih enotah po državi napovedali stavko. »Stavkalo bo okoli 80 odstotkov vseh zaposlenih oziroma okoli 2000 uradnikov od Ljubljane do Murske Sobote. Stavki so se odpovedale le nekatere manjše uprave enote, kot so, denimo, na Vrhniki, v Tržiču in Logatcu,« pravi Frančišek Verk, predsednik krovne sindikalne organizacije. Tako bodo v slabem letu na upravnih enotah, ki skupaj zaposlujejo 2336 uradnikov, stavkali že tretjič. Maja lani so namreč prekinili delo za eno uro, sredi novembra lani pa so organizirali enodnevno opozorilno stavko.

Težave na upravnih enotah se sicer vlečejo že skoraj desetletje: kader odhaja zaradi prenizkih plač in preobremenjenosti. Zato tisti zaposleni, ki ostajajo, komaj zmorejo opravljati tekoče zadeve, kaj šele da bi se lotili zaostankov zlasti na področju vlog tujcev. Ampak težave niso samo na področju izdajanja dovoljenj tujcem, opozarja Verk, uradniki so obremenjeni na vseh oddelkih. Kako nizke so plače, prvi sindikalist ponazarja s konkretnim s primerom. Pred kratkim se je za delo na ljubljanski upravni enoti zanimala diplomirana univerzitetna pravnica, ki pa so ji ponudili plačilo v višini 1400 evrov bruto. »Seveda se za zaposlitev ni odločila,« pravi Verk.

Ogrožena pravica državljanov

Slabe razmere, ki že predolgo ogrožajo spodobno in zakonito upravno odločanje v imenu države, vlado očitno premalo zanima, sicer bi že davno uredila ustrezno in sprotno reševanje upravnih postopkov, ki so posledica velikega števila tujcev in obilice pravnih sredstev, ki jih vlagajo za ureditev svojega statusa v državi. »Slovenija nima načrtne migracijske in integracijske politike, zato bi morala še kako razmisliti, ko omogoča stihijsko priseljevanje tujih delavcev, ki so pripravljeni delati za minimalno plačo. Hkrati pa pozablja, da za večino tujih delavcev pride tudi njihova družina, vendar pri integraciji družin nastopi trenutek, ko je treba družine tujcev socialno in zdravstveno spodobno oskrbeti.

Kar pomeni velik in povsem nesorazmeren mesečni strošek države, ki je lahko tudi večkratnik plače tujih delavcev, vendar po pridobitvi stalnega bivališča kmalu pristanejo v vrstah prosilcev za neprofitna občinska stanovanja. Vrste tujcev pred okenci UE so vse daljše, nerešeni upravni postopki pa gredo v več deset tisoč. Zato je treba ta problem že končno rešiti, saj vse skupaj postaja nerešljiv problem, ki bo povzročil velike stroške in zelo malo dodane vrednosti oziroma družbene koristi,« so v dopisu vladi in drugim institucijam poudarili v Sindikatu državnih organov. Za jutri je sicer napovedan sestanek med vodstvom UE Ljubljana, ministrom Francem Propsom in predstavniki sindikata državnih organov, vendar Frančišek Verk dvomi, da bi lahko po jutrišnjem srečanju stavko na upravnih enotah preklicali.

Med stavko le nujne storitve

Na vprašanje, kako bo potekalo delovanje upravnih enot med tridnevno stavko, je Verk odgovoril, da bodo uradniki opravljali le najnujnejše zadeve, podobno kot med stavko 15. novembra lani. Mednje sodijo naloge s področja matičnih zadev (prevoz pokojnega v tujino, vpis rojstva, če mora novorojenec na nujno zdravljenje v tujino), na področju javnega reda (izdaja osebne izkaznice ali potnega lista zaradi nujne službene poti v tujino, nujnega zdravljenja v tujini ali smrti v družini v tujini), naloge s področja prometa (izdaja vozniškega dovoljenja zaradi nujne službene poti v tujino, nujnega zdravljenja v tujini ali smrti v družini v tujini). Na področju urejanja prebivališč pa so to postopki urejanja zakonskega prebivališča, na področju evidenc tujcev (vročitev dovoljenja za bivanje za novorojence – prvo dovoljenje, vročitev dovoljenja za bivanje za voznika v mednarodnem prometu), potrjevanje podpor podpisov volivcev in na področju financ (na primer telefonska preverba takse za izdani sklep v zadevi življenjske ogroženosti).