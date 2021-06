Urbanija vložil ovadbo zoper Bervar Sternadovo in Pirc Musarjevo

Katarina Bervar Sternad je v odzivu na ovadbo za STA dejala, da Pravna mreža za varstvo demokracije ovadbe posebej ne komentira. Kot je povedala, so storili tisto, za kar so ocenili, da je bilo v dani situaciji potrebno, zadeva pa je sedaj v rokah pristojnih organov.



Odvetnica Nataša Pirc Musar nad ovadbo ni presenečena. »Na nek način gre za ustaljen način delovanja v teh časih, sledeč krilatici, da je napad najboljša obramba. Vložena ovadba govori sama zase,« je navedla in dodala, da njen komentar ni potreben.

Sindikat je sicer ovadbo vložil še pred sprejetjem sedmega protikoronskega zakona, ki ustanovitelju še bolj eksplicitno nalaga plačilo javne službe STA tudi v primeru, da pogodba med Ukomom in STA ni sklenjena. FOTO: Jure Eržen/Delo

Direktor vladnega urada za komuniciranje (Ukom)je v sredo na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani vložil kazensko ovadbo proti predstavnici Pravne mreže za varstvo demokracijein odvetnici. Očita jima, da sta ga 17. maja letos krivo ovadili zaradi domnevnega oškodovanja STA.Pravna mreža za varstvo demokracije je namreč pred slabim mesecem v sodelovanju z odvetniško družbo Pirc Musar & Lemut Strle na ljubljansko tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper Urbanijo zaradi nespoštovanja zakonskih obveznosti do STA . Med drugim so mu očitali, da je izrabil svoj položaj, prestopil meje uradnih pravic in ni opravil uradne dolžnosti, s čimer je agenciji povzročil večjo škodo.Urbanija pa očita Bervar Sternadovi in Pirc Musarjevi, da sta kot univerzitetni diplomirani pravnici naznanili sum kaznivega dejanja proti njemu kljub temu, da sta ob vložitvi ovadbe vedeli, »da oseba, zoper katero sta kazensko ovadbo vložili, kaznivega dejanja ni storila«, je razvidno iz besedila vložene ovadbe, ki je objavljeno na spletni strani Ukoma. Tako sta »zavestno in naklepno vložili kazensko ovadbo, ki nima nobene pravne podlage«, piše v dokumentu.Kot navajajo na spletni strani Ukoma, je kazensko ovadbo s podobnimi očitki zoper Urbanijo decembra 2020 že vložil Sindikat novinarjev Slovenije, a je bila zavržena, saj je Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani ugotovilo, da Urbanija pri svojem delu v odnosu do STA ni storil nobenega uradno pregonljivega dejanja.Sindikat je sicer ovadbo vložil še pred sprejetjem sedmega protikoronskega zakona, ki ustanovitelju še bolj eksplicitno nalaga plačilo javne službe STA tudi v primeru, da pogodba med Ukomom in STA ni sklenjena.Tako sporočilo za javnost, objavljeno na spletni strani Ukoma, kot ovadba, ki mu je bila priložena, se dotikata tudi pravnega razmerja med STA in Ukomom. »STA ne more delovati zgolj po določbah zakona o STA, temveč mora pri svojem opravljanju gospodarske dejavnosti upoštevati celotno slovensko zakonodajo in predpise, ki jo, tako kot vse preostale gospodarske subjekte v Republiki Sloveniji, zavezujejo,« je med drugim še zapisano v priloženi ovadbi.