Istospolnim partnerjem omogočili sklenitev zakonske zveze in posvojitev

Zakonska ureditev, ki določa, da lahko zakonsko zvezo skleneta le dve osebi različnega spola in da istospolna partnerja, ki živita v formalni partnerski zvezi, ne moreta skupaj posvojiti otroka, je po odločitvi ustavnega sodišča v neskladju z ustavno prepovedjo diskriminacije.

Zakonodajalcu je določilo šestmesečni rok za odpravo ugotovljenega ustavnega neskladja, a je ob tem že odločilo, da do odprave ugotovljene protiustavnosti šteje, da »je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb ne glede na spol in da lahko istospolna partnerja, ki živita v partnerski zvezi, skupaj posvojita otroka pod enakimi pogoji kot zakonca«.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti odločitev pozdravili Na ministrstvu za delo, ki ga trenutno vodi Luka Mesec, koordinator Levice, so navedli, da nobena osebna okoliščina ne sme biti razlog za diskriminacijo, zato bodo v skladu z odločbo ustavnega sodišča takoj pristopili k odpravi ugotovljenega ustavnega neskladja. Odločitev so tudi pozdravili.

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, se dosedanja ureditev, po kateri se formalna skupnost istospolnih partnerjev imenuje partnerska zveza, po vsebini približuje zakonski zvezi, a se od instituta zakonske zveze še vedno razlikuje tako v poimenovanju kot tudi glede nekaterih pravnih posledic.

Diskriminacije pa torej ni upravičiti s tradicionalnim pomenom zakonske zveze kot skupnosti moža in žene in tudi ne s posebnim varstvom družin. Ta odločitev – kot poudarjajo – ne zmanjšuje pomena instituta tradicionalne zakonske zveze kot življenjske skupnosti moža in žene in ne spreminja pogojev ali posledic sklepanja zakonske zveze med osebama različnega spola. Pomeni zgolj to, da lahko odslej poleg raznospolnih partnerjev zakonsko zvezo sklepajo tudi istospolni partnerji.

Ustavna zahteva po enakem obravnavanju istospolno in raznospolno usmerjenih oseb pa terja tudi izenačitev njihovega pravnega položaja na področju skupne posvojitve. V skladu z odločitvijo ustavnega sodišča lahko tako odslej istospolna partnerja, ki živita v formalni življenjski skupnosti, skupaj posvojita otroka pod enakimi pogoji, kot veljajo za raznospolna zakonca. Ob tem na ustavnem sodišču pojasnjujejo, da je bila v Sloveniji istospolnim partnerjem že do zdaj omogočena vzpostavitev skupnega starševstva na način, da je eden od partnerjev posvojil otroka drugega partnerja.

Aleš Zalar, nekdanji pravosodni minister, je v odzivu na Twitterju zapisal, da je sem kot sodnik v postopku priznanja tuje sodne odločbe že pred 15 leti odločil, da ni v nasprotju s slovenskim javnim redom priznanje posvojitve otroka v tujini s strani istospolno usmerjenih partnerjev. Odločitev ustavnega sodišča je pozdravil z navedbo: Končno!

Na ustavnem sodišču ugotavljajo, da presojane ureditve skupne posvojitve ne more utemeljiti cilj varstva največje koristi otroka, »saj absolutna prepoved uvrstitve istospolnih partnerjev na seznam kandidatov za skupno posvojitev ni primeren ukrep za dosego tega cilja«.

Splošna vnaprejšnja izključitev istospolnih partnerjev od možnosti za uvrstitev na seznam kandidatov za skupno posvojitev namreč vodi zgolj v krčenje možnih kandidatov in tako ne more pomeniti ukrepa, ki bi povečeval možnosti za sprejem odločitve v največjo korist otroka. »Takšna odločitev ustavnega sodišča ne uvaja pravice do posvojitve, ne zmanjšuje pomena tradicionalne in še zlasti ne biološke družine za korist otroka ter ne vpliva na položaj takih družin. Pomeni pa, da mora zakonodajalec pri urejanju posebnega varstva otrok, za katere biološki starši ne skrbijo (več) in ki zato nimajo možnosti živeti v svoji primarni družini, upoštevati ustavno prepoved diskriminacije in istospolnim partnerjem omogočiti, da se uvrstijo na seznam kandidatov za skupno posvojitev. V vsakem primeru pa izbiro najprimernejših posvojiteljev za konkretnega otroka opravi center za socialno delo, na predlog katerega sodišče ob upoštevanju največje koristi otroka odloči o njegovi posvojitvi,« so še zapisali.