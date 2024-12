Urška Klakočar Zupančič prestala glasovanje

DZ je s 33 glasovi za, 50 glasovi proti in eno neveljavno glasovnico na tajnem glasovanju zavrnil predlog za razrešitev predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič​. Zahtevo za njeno razrešitev so vložili v SDS in NSi, očitali pa so ji kršenje poslovnika DZ, ustave, zakonov in neprimerno vedenje. Predsednica je vse očitke zavrnila.

V SDS menijo, da ravnanja predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič dokazujejo, da »absolutno ni primerna za vodenje DZ«. Očitali so ji kršitve ustave, poslovnika DZ in zakonodaje. Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je na seji DZ dejala, da je Klakočar Zupančičeva hram demokracije spremenila v cirkus in boksarsko prizorišče.

Po mnenju SDS smo že od nastopa funkcije predsednice DZ maja 2022 priča avtoritarnemu, podcenjujočemu, ponižujočemu in neprofesionalnemu vodenju hrama demokracije. Po njihovem mnenju se predsednica DZ požvižga na poslovnik DZ, njen odnos do opozicijskih poslancev, gostov in drugih vabljenih na sejo DZ pa je skrajno neprimeren.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je dejala, da mora biti resnično hud trn v peti »tistim, ki so se v svoji dolgoletni politični praksi navadili na to, da državo in pravo lahko prikrojijo svojim lastnim interesom«. Spet je pojasnila nekatere svoje odločitve o spoštovanju 30-dnevnega roka za posvetovalni referendum in ustanovitve preiskovalne komisije DZ glede slovenske energetike.

Dejala je, da je z današnjim dnem deležna celotnega paketa, ki ga je imela opozicija na voljo za njeno diskreditacijo, pri tem pa nanizala od groženj in žaljenja do kazenske ovadbe in tožarjenje evropskemu parlamentu. Poslance je pozvala, naj glasujejo, kot jim narekuje ustava – po svoji vesti.

Kritikam so se pridružili tudi v NSi. Urška Klakočar Zupančič z zasledovanjem ozkih političnih interesov predsednika vlade in vladajoče stranke zmanjšuje moč in ugled parlamenta, je dejal vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj. Očitali so ji tudi, da preprečuje delovanje parlamentarnih instrumentov za nadzor izvršilne veje oblasti in krši predpise.

Predstavniki koalicijskih strank Svobode, SD in Levice so ob obravnavi predloga opozicije za razrešitev predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič stopili v bran predsednici.

V Gibanju Svoboda so to potezo SDS označili za norčijo, ki skriva zgodovinsko zafrustriranost nad svobodomiselnimi ženskami in ki se je pokazala že na ustanovni seji DZ, ko je Klakočar Zupančičeva obula rdeče čevlje. Hkrati to potezo vidijo kot poskus destabilizacije Gibanja Svoboda, koalicije in predsednice DZ, je nanizal namestnik vodje poslanske skupine Svoboda Lenart Žavbi.

V Levici so poudarili, da očitki SDS izvirajo iz kršitev, ki jih predsednica ni dovolila. V SD pa so izpostavili, da za porast nestrpnosti v družbi lahko okrivimo obračune med izvoljenimi funkcionarji.

Za razrešitev predsednice DZ bi bilo na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov.

Aktualna predsednica pa ni edina, ki se je soočila z glasovanjem o njeni usodi na čelu DZ. Tak predlog je doletel šest njenih predhodnikov, Igorja Zorčiča, Milana Brgleza in Pavla Gantarja po dvakrat. Vsi poskusi so bili sicer neuspešni.