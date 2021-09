07.40 V Avstraliji cepivo Pfizer in Moderna zdaj za vse, starejše nad 60 let

06.00 Od danes izjeme glede nošnje mask v zaprtih prostorih

FOTO: Jure Eržen/Delo

01.00 Odbor za zdravstvo danes o noveli zakona o lekarniški dejavnosti in pogoju PCT za zdravstvene storitve

00.30 Ustavno sodišče danes o pogoju PC v državni upravi

Avstralci, stari 60 let in več, bodo lahko od petka dobili cepiva Pfizer in Moderna, ne glede na njihovo državo ali ozemlje bivanja, je napovedal zdravstveni minister, poroča Guardian. Hunt je dejal, da bi razširitev izbire cepiva z AstraZenece na cepiva mRNA lahko pomagala več kot 300.000 starejšim, ki so čakali na cepljenje. Kot so pojasnili, bodo z oktobrom oziroma od jutri vsi ljudje, stari 12 let in več, cepivo Moderne dobili pri farmacevtu, Pfizer pa pri osebnem zdravniku. To odločitev so sprejeli po spremembah v Queenslandu, Južni Avstraliji in Zahodni Avstraliji, kjer so Pfizer ponudili starejšim prebivalcev.Vsi starejši od 12 let bodo tako imeli zdaj možnost izbirati med temi tremi cepivi. Aprila je namreč razburil avstralski program cepljenja, in sicer zaradi priporočila svetovalcev za cepljenje, češ da bi se morali ljudje, stari 50 let in več, cepiti s Pfizerjem zaradi večjega tveganja za redke, a smrtonosne strdke, ki bi jih lahko povzročilo cepljenje z AstraZeneco. Kljub varnosti in učinkovitosti zdravila AstraZeneca, ki so ga še vedno priporočali starejšim Avstralcem, se je obotavljanje glede cepljenja povečalo v času, ko je Avstraliji primanjkovalo dovolj cepiv mRNA. Prav zato so se zdaj odločili ta cepiva ponuditi vsej populaciji.Vlada je na včerajšnji seji določila izjemi pri nošenju mask v zaprtih prostorih. Nošnja maske tako ne bo več potrebna za goste v zaprtih javnih prostorih oziroma krajih, kjer se nudi tudi priprava in strežba jedi in pijač, ob izpolnjevanju pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT), je včeraj na tiskovni konferenci povedala. Nošnja mask že doslej ni bila obvezna za goste gostinskih obratov, ko so sedeli za mizo.Po novem pa bo izjema veljala širše, denimo v kinematografih, kjer prodajajo hrano, na pogostitvah in drugje. Maska v omenjenih primerih ne bo obvezna niti pri odhodu na stranišče, kot je doslej veljalo v gostinskih obratih. Bratuša je dodala, da mask ne bo treba nositi niti osebam, ki izpolnjujejo pogoj PC v okoljih, kjer so v medsebojnem stiku le osebe, ki izpolnjujejo ta pogoj.Odbor DZ za zdravstvo se bo danes sestal na dveh sejah. Na prvi bodo obravnavali predlog novele zakona o lekarniški dejavnosti, ki so jo vložili v SMC. Nato bo sledila nujna seja, na kateri bodo na zahtevo SAB razpravljali o omejevanju dostopa do zdravstvenih storitev s pogojem PCT (preboleli, cepljeni, testirani). V SAB so zapisali, da so ostro proti omejevanju dostopa do osnovne zdravstvene oskrbe, saj bolniki brez izpolnjevanja pogoja PCT zdaj ne morejo priti do osebnega zdravnika. Po opozorilih strokovnjakov in zaposlenih v zdravstvu tak način omejevanja bolnikovih pravic škodi njihovemu zdravju in vodi v poznejše odkrivanje bolezni.Ustavno sodišče bo na današnji seji obravnavalo zahtevo Policijskega sindikata Slovenije za oceno ustavnosti in zakonitosti vladnega odloka, ki s petkom za zaposlene v državni upravi uvaja pogoj prebolelosti ali cepljenja (PC). Zaradi pogoja PC v državni upravi je bilo sicer vloženih več ustavnih pobud. Portal N1 je prejšnji teden poročal, da je ustavno sodišče prejelo že približno 250 pobud posameznikov iz državne uprave, ki izpodbijajo vladni odlok. Ustavno sodišče je medtem sporočilo, da bo nekatere pobude za presojo ustavnosti omenjenega vladnega odloka obravnavalo absolutno prednostno.Vlada je namreč sklenila, da bodo morali s 1. oktobrom zaposleni v državni upravi, ki bodo želeli delo opravljati v prostorih delodajalca, izpolnjevati pogoja preboleli ali cepljeni, medtem ko se bo iz pogoja PCT izloči T, torej testiranje. Ta pogoj bo veljal za ožjo državno upravo (ministrstva, organi v sestavi, inšpekcije, policija, vojska in upravne enote), in ne za celoten javni sektor.