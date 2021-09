Državni zbor ni podprl uvedbe glob za nedostojno vedenje. Za novelo zakona o varstvu javnega reda in miru je glasovalo 43 poslancev, proti 44. Da se je tehtnica prevesila, sta poskrbela tudi poslanca iz poslanske skupine Desusin, saj sta glasovala proti. Zakaj sta se tako odločila, po samem glasovanju nista želela posebej pojasnjevati.Novelo so podprli poslanci SDS, NSi, SMC, SNS,iz Desusa in poslanec narodnostiProti so bili v LMŠ, SD, Levici, SAB, NeP in omenjena poslanca iz Desusa. Poslanec narodnostise je vzdržal.»Iz tega ne bi delal zmagoslavja, a vesel sem, da je zakon padel. Z represijo in kaznovanjem ne bomo ljudi umaknili z ulic. Z ulic jih bomo umaknili z dobrimi in jasnimi potezami,« je rezultat komentiral vodja poslanske skupine SD. »Skrb ostaja naprej, vemo, kako deluje ta vlada in stopnjuje represijo,« pa je dejala poslanka Levicein navedla, da bomo še naprej morali biti zelo pozorni. »Obsojamo verbalne napade, ampak zakon že obstaja in naj bi bil tudi v uporabi. Ta zakon pa je bil ena žalost, ker se postavljamo v prejšnje stoletje. V času fašizma se je dogajalo utišanje ljudi in mislim, da to ni prav,« pa je komentiral poslanec SABDopolnilo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu javnega reda in miru, s katerim je predlagala uvedbo denarne kazni za nedostojno vedenje do predstavnikov oblasti in njihovih bližnjih, je koalicija vložila na začetku meseca po dogodku na Kredarici, kjer so se verbalno konfrontirali petkovi protestniki in predsednik vlade Janez Janša. Predvidevalo je od 500 do 1000 evrov globe za osebo, ki se nedostojno vede do najvišjih predstavnikov države, poslanca, člana državnega sveta, člana vlade, sodnika ustavnega ali vrhovnega sodišča. Predlog je v javnosti in politiki dvignil veliko prahu, zato je koalicija predlog razširila na kaznovanje nedostojnega vedenja do vseh državljanov. V večjem delu opozicije so vseeno ocenili, da namen ostaja enak.