V 30 odstotkih niso povsem prepričani o pokojnikovi identiteti

Kontrolni pregled, ki ga je opravil zdravnik pred upepelitvijo, je bil zadnja možnost, ko bi lahko ugotovili, da umrli varovanec Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu v resnici ni bil tisti, na katerega so se nanašali dokumenti, a je tudi ta mehanizem odpovedal. Zakaj? Dr. Tomaž Zupanc, predstojnik Inštituta za sodno medicino, je pojasnil okoliščine.

V zakonu o pogrebni službi in pokopališki dejavnosti iz leta 2016 piše, da pred upepelitvijo zdravnik sodne medicine ali pooblaščeni zdravnik opravi kontrolni pregled, nikjer pa ni navedeno, kaj vse mora biti med pregledom opravljeno. Pogrebno podjetje, kot so Žale, imajo po besedah predstojnika Tomaža Zupanca pripravljeno posebno Dovoljenje za upepelitev, ki ga mora izpolniti zdravnik – mrliški preglednik, v njem pa mu je naloženo, da mora ugotoviti tudi istovetnost umrlega z dokumentacijo. To navodilo je po njegovem mnenju še ostalina pravilnika o upepelitvi iz leta 2009, ki mrliškim preglednikom narekuje, da morajo na podlagi osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list ali vozniško dovoljenje) preveriti in potrditi identiteto pokojnika.