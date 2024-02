V 65. letu je umrl nekdanji poslanec Srečko Hvauc

V 65. letu je umrl nekdanji poslanec državnega zbora iz vrst SDS in nekdanji direktor Nigrada Srečko Hvauc, so sporočili iz SDS. Poslanec je bil med letoma 2004 in 2008, konec leta 2010 pa je prevzel vodenje mariborskega javnega podjetja in na njegovem čelu ostal do konca leta 2013. V Nigradu je ostal vse do upokojitve.

Kot so zapisali na spletni strani SDS, je bil član stranke od leta 2000. Po kongresu SDS leta 2021 je bil izvoljen za člana izvršilnega odbora SDS. Bil je tudi zelo aktiven v lokalnem okolju. Poleg politike je veliko svojega časa namenil ljubiteljski kulturi v domačem kraju, so dodali.

Hvauc je sicer leta 2014 s svojo listo kandidiral tudi za župana občine Hoče - Slivnica in v drugem krogu izgubil proti aktualnemu županu Marku Soršaku, v tem mandatu pa je bil v omenjeni občini tudi občinski svetnik.