V ponedeljek so potrdili 477 novih okužb, delež pozitivnih 19,2-odstoten

09.50 V ponedeljek potrdili 477 novih okužb, delež pozitivnih 19,2-odstoten

08.11 V Avstriji se približujejo obveznemu cepljenju v nekaterih dejavnosti

07.50 Izrael: Med starostniki, ki so prejeli že tretji odmerek, se število okužb zmanjšuje

07.30 Število okuženih na Novi Zelandiji raste

00.30 PCT vendarle ne bo obvezen za tiste, ki najmlajše pripeljejo v vrtec ali šolo

FOTO: Voranc Vogel/Delo

V ponedeljek so ob 2489 PCR testih potrdili 477 novih okužb s koronavirusom, delež pozitivnih je 19,2-odstoten, kažejo podatki sledilnika za covid-19. Trenutno je v državi aktivni 3757 primerov, sedemdnevna incidenca je 332,1, 14-dnevna incidenca pa 178,1. V bolnišnični oskrbi je 86 oseb, od tega 19 na intenzivni negi. Zaradi covida-19 je včeraj umrl en bolnik, skupno število smrtnih žrtev covida-19 je 4442.Po tem, ko je včeraj cepivo proti covidu-19 proizvajalca Pfizer/BioNTech danes v ZDA dobilo dokončno dovoljenje za uporabo, je ameriška vojska sporočila, da bo cepljenje obvezno za vse njene pripadnike, vključno z rezervno sestavo. V mestu New York pa je cepljenje obvezno za učitelje. O obveznem cepljenju v nekaterih dejavnostih pa so vse bližje tudi v Avstriji, poroča MMC . Tam bodo prebivalci teste za samotestiranje na novi koronavirus dobili brezplačno le še do konca oktobra, razburjenje pa povzroča razprava, ali bo jeseni za nekatere dejavnosti obvezno cepljenje; zdaj je sicer že v večini dejavnosti oziroma panogah obvezen pogoj PCT, torej v gostinstvu, hotelirstvu in kulturi. V nekaterih avstrijskih zveznih deželah so najprej predlagali, da bi to veljalo le za nočne lokale, kulturne prireditve in športne dejavnosti. A gostinci in hotelirji se bojijo, da se že pripravlja tudi predlog, da bi to zahtevo uvedli tudi za hotele, gostilne in prostočasne dejavnosti. V hotelirstvu je sicer, kot navaja cepljenih 72 odstotkov zaposlenih in skoraj dve tretjini gostov.Izrael, država, ki je med najbolj precepljenimi na svetu, beleži širok porast okužb zaradi različice delta. Konec julija je sicer ta država začela s cepljenjem s tretjim odmerkom, in sicer starejših od 60 let, v četrtek pa so začeli cepiti že skupino nad 40 let, ki je drugi odmerek prejeli vsaj pet mesec pred tem, in napovedali, da bodo verjetno starostno mejo za tretji odmerek kmalu znižali, navaja Guardian. V zadnjih dneh se je število okužb med prvo skupino, ki je prejela tretji odmerek – teh je več kot milijon – začela umirjati, kažejo podatki izraelskega ministrstva za zdravje. Stopnja širjenja bolezni med cepljenimi, starimi 60 let in več – znana kot stopnja razmnoževanja – je začela vztrajno padati okoli 13. avgusta in se je znižala pod 1, kar kaže, da vsaka okužena oseba virus prenaša na manj kot eno osebo.Nova Zelandija se pripravlja na največji izbruh izbruh koronavirusa, saj se število primerov povečuje, v torek je država zabeležila 41 novih primerov okužb, s čimer se je skupno številom okuženih povzpelo na 148, število bližnjih stikov je več kot 15.700, poroča britanski Guardian. Največ primerov je med Samoani, povezano pa je s skupino, ki se je pred zaprtjem zbrala v cerkvi v Mengerju pri Aucklandu. Strokovnjaki pravijo, da bi lahko število okužb v štiri do šestih tednih naraslo na tisoč primerov. Zaprtje na ravni države – in sicer na stopnji štiri, kar je najvišja – so podaljšali vsaj do konca tedna, saj se država bori, da bi zajezila hitreje nalezljivo delta različico. Auckland, največje mesto v državi, kjer so tudi zabeležili največje število okužb, bo v zaprtju do konca meseca. Generalni direktor urada za javno zdravje dr. Ashley Bloomfield je dejal, da je obravnava delte podobna obravnavi povsem novega virusa. »Je zelo hitro nalezljiv in prenosljiv, videli smo, kako hitro se širi,« zato je ljudi pozval, kako pomembno je, da upoštevajo vsa priporočila in pravila v zvezi z zaprtjem.Vlada je na včerajšnji dopisni seji dopolnila odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju in tako umaknila zahtevo za izpolnjevanje pogoja PCT za tiste, ki pripeljejo otroke v vrtec oz. prve tri razrede osnovne šole. Dopolnitev odloka je že objavljena v uradnem listu in začenja veljati v torek.Odlok je sprva določal, da morajo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT) poleg vseh oseb, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih, izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let. Kot pojasnjujejo v Uradu vlade za komuniciranje (Ukom), je dopolnitev odloka posledica »posebne situacije v vrtcih in šolah, ki predstavlja vsakodnevni prihod in odhod staršev in drugih oseb, in traja le kratek čas«.