V boksarski ring bi povabil prav vse poslance

Med politiko in boksom ni nobene vzporednice, pravi nekdanji boksarski šampion, zdaj poslanec Gibanja Svoboda: »Pri boksu v vsakem trenutku točno veš, kje si, kaj se bo zgodilo, ni blefiranja. Politika pa je vse to. Pa ne bi smela biti.« Dejan Zavec je med drugim povedal zgodbo o tem, kako je prišel v Gibanje Svoboda, govoril je o delovanju poslanske skupine in tem, da učitelj, ki ne uči športne vzgoje, te ne more poučevati.