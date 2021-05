V Desusu bodo razčiščevali, ali so iz koalicije odšli nepremišljeno

V nadaljevanju preberite:

Izvršni odbor in svet upokojenske stranke bosta nadaljevala priprave na junijski volilni kongres, med drugim se bodo predstavili kandidati za predsednika Desusa. V že razklani stranki, ki ji v javnomnenjskih anketah podpora vseskozi pada, pa si posamezniki še pred izvolitvijo novega vodstva željo razčistiti politično bolj pereča vprašanja – od odnosa do koalicijedo morebitne izključitve poslancev –, ki so še dodatno razdelila strankarsko javnost.