V Desusu razščiščevali, kdo ruši stranko

Franc Jurša , vodja poslanske skupine Desusa

Izvršni odbor Desusa ni odločal o začetku postopkov za izključitev poslancev iz stranke, saj za to niso bili izpolnjeni pogoji. To sta namreč zahtevali le dve pokrajinski organizaciji, za glasovanje bi morale štiri. Kot smo poročali, je o tem generalna sekretarka Desusaže v torek obvestila znanega javnega kritika dogajanja v strankiVodja poslancev Desusaje po seji izvršnega odbora ocenil, da članstvo stranke večinoma natančno ve, da brez poslanske skupine ni parlamentarne stranke. »Obstajajo pa člani stranke, neke vrste jurišniki, ki vse pred sabo podirajo, nič pa ne gradijo. Ti dejansko na terenu delajo veliko škodo,« je bil oster Jurša. V minulih izjavah je v zvezi s tem že izpostavil enega od treh kandidatov za predsednika,. »V stranko sem vstopil zaradi interesov upokojencev in tistih, ki bodo to postali jutri. Moje delovanje ni rušenje stranke, ampak tvorno delo med članstvom in gradnja stranke,« Krope odgovarja na očitke vodje poslanske skupine.Pred svetom stranke, ki je sledil, je Jurša izpostavil še, da bi bila tudi morebitna razrešitev predsednika sveta stranke Antona Urha, ki je napovedal, da bi v primeru odločanja o izključitvi poslancev iz stranke odstopil sam, velika napaka. Tak predlog sta nato sicer podali dve pokrajinski organizaciji, a naj bi bil predlog za uvrstitev Urhove razrešitve na dnevni red z veliko večino zavrnjen.V Desusu sicer nadaljujejo s pripravami na volilni kongres, ki bo 19. junija in kjer naj bi izbrali novega predsednika stranke. Za to funkcijo po odstopu Karla Erjavca kandidirajo ob Kropetu, šein. Trojica poslancev, ki ni soglašala s potezami Erjavca, pa tokrat (še) ni izrazila podpore nobenemu od kandidatov. »Tisti, ki vztraja na izključitvi poslancev iz stranke in se zavzema za to, da postanemo neparlamentarna stranka, pa si ne zasluži podpore,« je kandidature sicer naslovil Jurša in s tem ciljal na Kropeta. Kljub drugačnim napovedim in razpravi, v kateri so se posamezniki sicer spraševali, ali je bil izstop Desusa iz koalicije morebiti premalo premišljen, predloga za sprejetje takšnega sklepa ni podal nihče. Stališče, da bi pred odločitvijo potrebovali temeljito analizo, je sicer zavzela tudi trojica poslancev, ki izpostavlja, da s sodelovanjem z novim vodstvom nima težav. Njihov vodja je izpostavil, da upa, da bo novi predsednik stranke dobro začrtal delo stranke, da se bodo pogovarjali in na tej osnovi skupaj oblikovali politiko stranke.Doslej so na poslance sicer večkrat leteli očitki, da kljub odhodu stranke v opozicijo pogosto, kot tudi ostale opozicijske stranke, glasujejo tako kot koalicijske.