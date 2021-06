V Desusu se še naprej vidijo kot konstruktivna opozicija

»Poslanci imajo vso pravico, da povejo svoje mišljenje, tega ne bom nikdar onemogočil. Nisem avtokrat.«



Ljubo Jasnič, predsednik Desusa

Po prvem sestanku predsedstva Desusa z novoizvoljenim predsednikom stranketa sporoča, da bo Desus še naprej konstruktivna opozicija. »Stranka se je opredelila, kot se je. Tega ne bomo spremenili,« je dejal Jasnič.Novi predsednik Desusa pravi, da je s poslanci sklenil dogovor, da bo stranka skupaj z njimi o vseh vprašanjih, ki so na dnevnem redu državnega zbora, zavzela stališče. »Če ne bomo istega mišljenja, se bo to povedalo in bodo glasovali po svoji vesti,« je dejal Jasnič.Najprej bi bil dosežen dogovor vodstva stranke in poslancev Desusa lahko na preizkušnji že pri sprejemanju zakona o nacionalnem demografskem skladu. Jasnič mu je v nagovoru ob svoji izvolitvi namreč ostro nasprotoval. A po pogovoru s poslanci, ki so predlog doslej podpirali, je povedal, da je vendarle potrebna analiza dobrih in slabih strani, ki jih demografski sklad prinaša. »Kot jaz razumem, ne glede na to, ali se bo sprejel zakon o demografskem skladu, so v njem še vedno varovalke, kjer državni zbor lahko rečene ne,« je umiril retoriko Jasnič, ki pričakuje, da bo stranka svoje dokončno mnenje o zakonu, ki ga v parlamentu prihodnji teden čaka le še zadnja potrditev, izoblikovala v dnevu ali dveh.Je pa tako kot Jasnič željo vsakokratnih največjih vladajočih političnih strank po obvladovanju gospodarskih družb v državni lasti takoj po kongresu izpostavil tudi vodja poslancevki kljub temu meni, da do demografskega sklada mora priti. »Tokrat nastaja nova oblika demografskega sklada, ki res ni takšna, kot je bila naša. A če nič nimaš in nič ne sprejmeš, potem ne moreš nič popravljati,« je še dejal Jurša.Da so poslanci stranke in predsednik Jasnič vendarle pripravljeni vsaj na nekakšno obliko sodelovanja, pa kaže tudi napoved njihovih skupnih obiskov terena in nato klavzure septembra. Tam naj bi dorekli izhodišča za pripravo na volitve prihodnje leto in za nadaljevanje dela stranke. Kot osrednji cilj si je Jasnič zastavil, da Desus ostane parlamentarna stranka. »Imamo svojo vsebino in to bomo naprej zagovarjali. Nam gre za to, da upokojenci dobijo pravega zaščitnika, to, kar je stranka Desus že nekoč bila, preden je, v narekovajih, zapustila upokojence,« je še dejal.Jasnič pravi, da se ne obremenjujejo z delovanjem nekdanjega predsednika Desusa Karla Erjavca, ki naj bi dejavno pomagal SD pri poskusih prevzemanja stranke. Kot smo poročali, je po besedah več nepovezanih virov na terenu odprl veliko vrat do članov in operativcev stranke Desus.Jasnič še vedno načrtuje tudi pogovore z ostalimi parlamentarnimi strankami, a glede na izjave vseh vpletenih tudi po njegovem prevzemu predsedniškega položaja spremembe stališča stranke v parlamentu, ko gre za možnost zrušenja vlade Janeza Janše, vsaj v kratkem ni za pričakovati.