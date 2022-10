V dveh dneh svoj glas oddalo 2,7 odstotka volivcev

Drugi dan predčasnega glasovanja se je volitev za predsednika republike udeležilo 25.775 volivk in volivcev oziroma 1,52 odstotka vseh upravičencev. V prvih dveh dneh jih je skupaj svoj glas oddalo 2,67 odstotka, so sporočili z Državne volilne komisije (DVK). Predčasno glasovanje poteka samo še danes (do 19. ure).

Na predsedniških volitvah leta 2017 sta v prvem krogu v prvih dveh dneh predčasno glasovala 18.902 oziroma 1,06 odstotka vseh volilnih upravičencev, v vseh treh dneh pa 28.201 (1,65 odstotka vseh). Na volitvah leta 2012 je predčasno glasovalo 23.350 volivk in volivcev (1,36 odstotka). Na aprilskih volitvah v državni zbor sta bili številki nekoliko višji: predčasno je svoj glas oddalo 130.151 volivk in volivcev ali 7,67 odstotka volilnih upravičencev.

Volivec za glasovanje potrebuje osebni dokument, s katerim lahko izkaže svojo identiteto. Udeležijo se ga lahko samo volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Volišča so praviloma vezana na okraj stalnega prebivališča, z nekaterimi izjemami (denimo v Ljubljani bo 14 volišč za predčasno glasovanje na eni lokaciji, in sicer na Gospodarskem razstavišču). To pomeni, da ni mogoče predčasno glasovati zunaj okraja stalnega prebivališča, so še spomnili na DVK.