V DZ o interpelaciji ministra Cigler Kralja v četrtek

Težave Alenke Bratušek z zlomljeno nogo

Kolegij predsednika Državnega zbora se je danes dogovoril o izredni seji, na kateri bo v četrtek obravnaval interpelacijo ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja Seja se bo začela ob 10. uri. Že danes pa je v DZ predvidena skoraj 16-urna razprava o interpelaciji ministrice za izobraževanjePredlagatelji interpelacije, poslanci iz LMŠ, SD, Levice in SAB, Ciglerju Kralju očitajo neodgovorno delo med epidemijo covida-19 na področjih domov za starejše, delovnih mest in socialnega dialoga, pa tudi pri dodelitvi sredstev na razpisu ministrstva Zavodu Iskreni, katerega soustanovitelj je bil.Cigler Kralj je očitke iz interpelacije zavrnil, hkrati pa je napovedal, da razprava ob interpelaciji ne bo kot druge, saj bo odprla širše teme, pomembne za slovensko družbo. Njegov odgovor na interpelacijo je kot ustrezen ocenila tudi vlada.Kolegij predsednika DZ se je danes dogovoril tudi o pripravi sklica seje DZ, ki se bo začela prihodnji ponedeljek. Namesto redne marčne seje bo v istem terminu in z isto vsebino izredna seja, da bi poslankam in poslancem, ki jim je bila odrejena karantena ali bi njihova osebna udeležba na seji iz epidemioloških razlogov predstavljala tveganje za zdravje preostalih poslancev, omogočili sodelovanje na daljavo.Se je pa kolegij danes seznanil tudi s prošnjo(SAB) za odobritev sodelovanja na seji na daljavo, ker se seje zaradi zlomljene noge ne more udeležiti. Kot je dejala vodja poslanske skupin SAB, dikcija v poslovniku DZ za sodelovanje na daljavo izrecno ne določa, da mora biti poslanec v karanteni ali samoizolaciji.A je predsednik DZopozoril na sklep kolegija predsednika DZ, da lahko zunaj sedeža DZ na seji sodelujejo le tiste poslanke in poslanci, ki jim je bila odrejena karantena ali bi njihova osebna udeležba na seji iz epidemioloških razlogov predstavljala tveganje za zdravje in varnost poslancev. »Mislim, da je to dovolj jasno,« je dejal.