V Evropskem parlamentu preložena razprava o Sloveniji

Kdaj bo rapzrava ni znano

Pretekle razprave

V razpravi o evropskem javnem tožilstvu je bilo po navedbah virov v Bruslju predvideno sodelovanje pravosodnega ministrain podpredsednice Evropske komisijeMinister Dikaučič in komisarka za vrednote in preglednost Jourova sta bila povabljena na razpravo, v kateri bi obravnavali najnovejši razvoj dogodkov v Sloveniji, predvsem neimenovanje delegiranih tožilcev v okviru evropskega javnega tožilstva. Slovenija namreč dveh delegiranih tožilcev še ni imenovala.Razlog za preložitev razprave naj bi bile nasprotujoče si obveznosti obeh sodelujočih, so povedali viri v Evropskem parlamentu. Kdaj bo razprava o Sloveniji potekala, za zdaj ni znano.Bo pa skupina na četrtkovem zasedanju opravila razpravo o Slovaški. Kot je razvidno iz osnutka dnevnega reda, naj bi v njej sodeloval slovaški premier. Skupina namreč spremlja tudi dogajanje v zvezi s svobodo medijev na Slovaškem po umoru novinarjaSkupina, ki deluje v okviru parlamentarnega odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, v članicah EU spremlja spoštovanje vrednot EU, zlasti v kontekstu nujnih ukrepov v boju s pandemijo covida-19.Skupina, ki ji predseduje poslanka iz vrst liberalcev (Renew) Sophie in 't Veld , je doslej opravila dve razpravi o razmerah v Sloveniji. V drugi naj bi sodeloval tudi premier, a je namesto svojih uvodnih pojasnil zahteval predvajanje videa , na kar in 't Veldova ni pristala.In 't Veldova je na zadnjem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu za oktober napovedala misijo za ugotavljanje dejstev v Sloveniji. Na seji je Janši izročila tudi seznam vprašanj, ki jih je njena skupina poslala slovenski vladi marca, vendar odgovorov še ni dobila.