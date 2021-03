Janez Janša na rešetu v evropskem parlamentu

Trije paneli, nato vprašanja

Na že tretji razpravi o Sloveniji v treh tednih s skupino evropskih poslancev razpravlja devet nastopajočih iz Slovenije. V posebni skupini evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, načel pravne države in temeljnih svoboščin so ob 13.30 začeli razpravo o Sloveniji. V središču razprav je sicer vprašanje svobode medijev, a obravnavali bodo tudi druge teme s povezanih področij.iz združenja novinarjev in publicistov je opozoril na nasedanje Evrope »medijskemu aktivizmu, ki je v nasprotju z resnico«. To, kar prihaja iz tujine, je po njegovih besedah namenjeno notranjepolitičnemu obračunavanju. »Še nikoli ni bilo toliko kritik vlade,« je ocenil današnji položaj v Sloveniji. Omenil je tudi članek novinarkev Politicu in ga opisal kot neresničnega.Odvetnica in strokovnjakinja za medijsko pravoje opozorila, da so posegi v medije v Sloveniji le vrh ledene gore. Omenjala je številne posege v svobodo izražanja, tudi glede protestov, ki se dogajajo pod krinko ukrepov proti pandemiji koronavirusa. Policija uporablja prepoznavanje obraza na facebooku za identifikacijo udeležencev protestov, sodnica je izgubila položaj vodje oddelka, ker je v zasebnem pogovoru na facebooku kritizirala vlado, je opisala nekaj primerov. Omenila je tudi orkestrirane napade na spletnih omrežij proti ljudem, ki kritizirajo vlado.Vodja strokovnega odbora za medijske projekte na ministrstvu za kulturoje opozoril, da razprave o medijih bolj kot ne temeljijo na anekdotah, lažnih novicah in osebnih občutkih močno pristranskih oseb. Po analizi pluralizma medija, na katero se je skliceval, je velika večina prispevkov na vodilnih portalih, v katerih sta predstavljena pogled na svet oziroma ideologija, levičarskih in protivladnih. Po njegovem mnenju slovenska vlada ni grožnja za akademsko svobodo, svobodo medijev in demokracijo.»Od oblikovanja nove vlade ni bilo nobene dobre novice za RTV Slovenija,« je svoje negativne občutke na začetku opisal generalni direktor javne radiotelevizije. Opozoril je, da javnomnenjske raziskave kažejo visoko stopnjo zaupanja javnosti v RTVS, zlasti med pandemijo koronavirusa. »Takšna RTV pa ni po godu najmočnejši stranki. To je jasno od prvega dne,« je povedal. Omenil je premierjevo basen o medijih ter njegove napade na novinarje in vodstvo RTV Slovenija. Navedel je tudi številne razloge za finančne težave RTVS.Odgovorna urednica STAje na začetku razprave omenila številne zaplete s prekinitvijo vladnega financiranja agencije. Med drugim je omenila tvit predsednika vlade, da je STA nacionalna sramota. Poudarila je, da »vlada ni izpolnila zakonske obveznosti za financiranje STA, čeprav v celoti izvaja javno službo.« Opozorila je tudi, da sta STA in njen direktor postala tarči diskreditacij, predvsem na družbenih omrežjih, ter omenila četrtkov obisk delovne inšpekcije na sedežu agencije.Na prvem panelu nastopajo odgovorna urednica STA Barbara Štrukelj, generalni direktor RTV SlovenijaIgor Kadunc, član nadzornega odbora RTV Slovenija in vodja strokovnega odbora za medijske projekte na ministrstvu za kulturo Borut Rončević, odvetnica in strokovnjakinja za medijsko pravo Nataša Pirc Musar in Igor Pirkovič iz združenja novinarjev in publicistov.Gosta drugega panela bosta varuh človekovih pravicin vrhovna državna tožilka. Klinetova je v imenu društva tožilcev poslala pismo posvetovalnemu svetu evropskih tožilcev pri Svetu Evrope. Povod za pismo je bila ustavitev imenovanj tožilcev. Navedli so še, da že dlje časa ugotavljajo izvajanje pritiskov na delo državnih tožilcev.V zadnji, tretji razpravi, bosta nastopila slovenski premierin minister za kulturo. Janša je pred razpravo objavil videoposnetek, ki naj bi prikazovali delovanje pravne države v Sloveniji.V razpravi bodo evropski poslanci, ki so člani skupine pod vodstvom nizozemske liberalke, slovenskim nastopajočim zastavljali vprašanja. Prva razprava o Sloveniji je v tej skupini potekala 5. marca. Nekaj dni pozneje so na plenarnem zasedanju evropskega parlamenta opravili še razpravo vladnih poskusih utišanja medijev na Madžarskem, Poljskem in v Sloveniji.