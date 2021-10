V garažni hiši na Trdinovi zagorelo, šest poškodovanih odpeljali v UKC Ljubljana

FOTO: bralec

Nekaj po 10. uri je v parkirni hiši na Trdinovi ulici v Ljubljani izbruhnil požar, je objavil portal Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Zagorela sta električno in osebno vozilo.Gasilci Gasilske brigade Ljubljana so požar pogasili, prezračili prostore, potrebna je bila tudi evakuacija sedmih oseb iz objekta. Reševalci NMP Ljubljana so poškodovane osebe pregledali ter jih šest prepeljali v UKC Ljubljana.V požaru je bila poškodovana infrastruktura garažnega objekta, zgoreli pa sta dve vozili. O dogodku so obvestili vse pristojne službe.