V Istri razmišljajo o recikliranju vode

Na Rižanskem vodovodu upajo, da je bil minuli podaljšan konec tedna eden zadnjih viškov v letošnji turistični sezoni, saj se je poraba pitne vode, ki je v Istri zaradi hude suše primanjkuje, spet zvišala. Pomagali so si tudi s povečanim številom cistern, ki vodo že od julija vozijo iz reke Unice na Planinskem polju. Istrske občine se zavedajo, da bodo morale v prihodnje poiskati nove vodne vire, med katere sodi tudi recikliranje.

Poraba vode v Istri je na ponedeljkov praznični dan predstavljala skoraj 30.000 kubičnih metrov oziroma 342 litrov na sekundo. Porabljena količina vode je še vedno nižja kot v minulih letih v tem obdobju, ko je dosegala tudi 450 do 470 litrov na sekundo. »Pozivi k zmanjšani rabi vode so zalegli in vsem našim uporabnikom se za to zahvaljujemo,« je dejal direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregelj. Kljub temu pa je izpostavil, da se s kolektivnih dopustov vračajo nekateri večji porabniki, kot so Atlantic Droga Kolinska, Vinakoper, Titus in nekatera druga podjetja, kar bo dodatno obremenilo sistem. Poudaril je, da so opozorila za varčno porabo in upoštevanje omejitev ter prepovedi uporabe pitne vode za nenujne namene ključnega pomena za zanesljivo vodooskrbo tudi v naslednjih dneh.