V kapljicah krvi se kaže uspešnost ukrepov

Zgornja Mežiška dolina si počasi, a vztrajno celi ekološke rane po večstoletnem kopanju in predelavi svinčeve rude. Do prihodnjega leta, ko se izteče petnajstletni program sanacije, za katerega je država doslej odštela deset milijonov evrov, še ne bo mogoče zatrditi, da so v tem okolju temeljito opravili s svinčeno dediščino.



Občini Črna na Koroškem in Mežica si zato že prizadevata prepričati odločevalce, naj program podaljšajo. Za primerjavo: v avstrijskem Podkloštru, kjer je prav tako deloval rudnik svinca s topilnico, so sanacijo končali v petih letih, zanjo pa namenili 35 milijonov evrov. Ljudi z najbolj ogroženega območ­ja so preselili. V članku tudi o tem, zakaj morajo triletniki, ki tu živijo, v laboratorij na odvzem krvi.