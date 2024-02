V Kopru doslej največja ladja francoske družbe CMA CGM

V koprskem pristanišču so v nedeljo privezali ladjo T. Roosevelt, ki lahko naloži več kot 14.402 kontejnerski enoti in je tako največja ladja družbe CMA CGM, kar jih je doslej prispelo v Slovenijo, so danes sporočili iz Luke Koper.

Ladja je vključena v tedenski neposredni linijski servis z Daljnega vzhoda, so pojasnili.

366 metrov dolgo in 48 metrov široko ladjo sta si danes ogledali tudi veleposlanica Francije v Sloveniji Florence Levy in predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan.

V Koper so sicer že prispele tudi nekoliko večje ladje drugih družb. Tudi prejšnji teden je bila na kontejnerskem terminalu ladja Maersk Horsburg z zmogljivostjo nad 15.200 enot.

V lanskem letu so v Kopru pretovorili več kot milijon kontejnerskih enot, kar je največ med jadranskimi pristanišči.