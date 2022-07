V Leku od leta 2003 napačno obračunavali plače

V farmacevtskem podjetju Lek so zaposlenim več let napačno obračunavali plače. V skladu s slovensko zakonodajo bodo premalo izplačana nadomestila povrnjena vsem sedanjim in nekdanjim zaposlenim za obdobje zadnjih pet let, za zadnja tri leta tudi zamudne obresti, so sporočili pristojni, potem ko so potrdili poročanje televizije Kanal A o oškodovanju vsaj tri tisoč zaposlenih.

Po poročanju Kanala A so bili menda delavci od leta 2003, ko je Lek prevzel švicarski Novartis, prikrajšani za okoli sto evrov na mesec, nekateri še več. Skupna škoda naj bi znašala sto milijonov evrov.

V Leku danes za STA teh številk niso potrdili, povedali pa so, da je bil pri prenosu obračuna plač njihovih sodelavcev k zunanjemu izvajalcu izveden skrbni pregled poslovanja, pri katerem so odkrili potencialne pomanjkljivosti pri tržni praksi in interpretaciji zakona, ki določa obračunavanje nekaterih nadomestil za plačane odsotnosti od dela, kot so dopusti, bolniške odsotnosti, nega in podobno.

Sledila je obsežna analiza, v kateri so ugotovili, kje so pomanjkljivosti pri izračunu nadomestil in na katere sodelavce se nanašajo. Na tej podlagi so nemudoma pristopili k odpravi pomanjkljivosti in o tem obvestili sodelavce. V postopek analize smo že v samem začetku vključili socialne partnerje, so zatrdili.

Novartisov sedež v Švici. FOTO: Arnd Wiegmann/Reuters

Prenovili sistem obračunavanja plač

Z letošnjim 1. majem so nato začeli nadgradnjo sistema za obračunavanje plač, ki odpravlja pomanjkljivosti pri izračunu nadomestila plače za plačane odsotnosti z dela. Pri tem so se odločili novo metodologijo uporabiti za nazaj, tudi za obdobje od 1. januarja 2017 dalje.

Premalo izplačana nadomestila bodo tako vsem trenutnim in nekdanjim zaposlenim povrnjena za čas od tega datuma dalje, so poročanje Kanala A potrdili v Leku. Hkrati bodo izplačane tudi zamudne obresti za obdobje zadnjih treh let, to je od 1. januarja 2019, so dodali.