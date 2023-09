Lani zaradi samomora umrli 402 osebi, v veliki večini moški

10. september je svetovni dan preprečevanja samomorov. Že tretje leto zapored letos ta poteka pod geslom »Ustvarjajmo upanje z dejanji« – aktivnosti so usmerjene v povečanje zaupanja ter zavedanja vsakega izmed nas, da lahko tudi naša dejanja, ne glede na to, kako majhna ali velika so, pri nekom, ki se spopada s stisko, obudijo upanje. In rešijo življenje.

Zaradi samomora vsako leto po svetu umre več kot 700.000 oseb, lani je bilo v Sloveniji sicer evidentiranih manj samomorov kot leto pred tem. Kot je na današnji novinarski konferenci pred 10. septembrom povedala Saška Roškar iz NIJZ, sta v letu 2022 zaradi samomora v Sloveniji umrli 402 osebi, od tega je bilo 321 moških (skoraj osemdeset odstotkov) in 81 žensk.

»Med umrlimi v Sloveniji, ki jih je bilo 22.492, so samomori predstavljali 1,79 odstotka – na vsakih sto smrti sta približno dve osebi umrli zaradi samomora. Moški so v primerjavi z ženskami skoraj štirikrat pogosteje umirali zaradi samomora.« V obdobju med 2013 in 2022 je med posameznimi leti samomorilni količnik nihal, a je bil v letu 2022 nižji pri višjih starostnih skupinah (40+), medtem ko je bil v nižjih starostnih skupinah višji od povprečja v preteklih letih. Je pa treba biti pri interpretaciji in zaključkih previden, je dodala Saška Roškar.

Rumeno-oranžna pentljica

Tako samomori kot poskusi samomorov prizadenejo veliko ljudi. Na NIJZ poudarjajo, da so bližnji in svojci večkrat spregledana skupina. Mednarodni simbol za zavedanje, da je samomor velik javnozdravstveni problem in izraz sočutja do vseh, ki so zaradi samomora koga izgubili, je rumeno-oranžna pentljica.

Tudi letos bodo 10. septembra z njimi osvetljene nekatere znamenitosti v več slovenskih regijah. Univerza na Primorskem organizira Dan povezovanja ljudi z izkušnjo samomorilnega vedenja, ki je namenjen osebam, ki so bile v samomorilni stiski, kot tudi bližnjim in žalujočim. Dan bo potekal 23. septembra v prostorih hotela Bernardin.

Svetovni suicidološki kongres v Piranu

Med 19. in 23. septembrom letos bo v Piranu v Kongresnem centru Bernardin potekal 32. svetovni suicidološki kongres v organizaciji UP, oziroma UP IAM SCRS. Na kongresu bodo navzoči mednarodni in domači strokovnjaki, ki se s preprečevanjem samomora ukvarjajo na različnih področjih. Častna pokroviteljica kongresa je predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar.

Sovoditeljica kongresa Vita Poštuvan je pri tem povedala, da je »za Slovenijo, ki se sooča z nadpovprečno visokim količnikom samomora v primerjavi z evropskim in svetovnim povprečjem, organizacija tega kongresa še posebej pomembna. Poleg spodbujanja pridobivanja znanja bo omogočila tudi mreženje ter krepitev že vzpostavljenih in oblikovanje novih vezi med strokovnjaki in zainteresiranimi posamezniki. To je edinstvena priložnost za prenos znanja.«

FOTO: Jure Eržen/Delo

Mreža brezplačnih svetovalnic

Smiljana Dragar iz Centra za psihološko svetovanje POSVET je na današnji novinarski konferenci poudarila, da je strokovna psihološka pomoč posameznikom v čustveni stiski pomemben dejavnik preprečevanja samomora in samomorilnega vedenja, še posebej v okoljih, ki so s tem javnozdravstvenim problemom močno obremenjena. »V Slovenskem združenju za preprečevanje samomora že 17 let vzdržujemo mrežo svetovalnic, ki omogočajo hitro in lahko dostopno pomoč vsem prebivalcem. Trenutno delujejo svetovalnice za odrasle v 18 slovenskih mestih, v sedmih pa poteka tudi program svetovanja mladostnikom. Svetovanje je za kliente brezplačno.«

Številke za pomoč v stiski. INFOGRAFIKA: Delo

Usmerjanje v preprečevanje dostopnosti sredstev za samomor

V društvu Ozara Slovenija tudi letos nadaljujejo izvajanje preventivnih aktivnosti za krepitev duševnega zdravja splošne javnosti, preprečevanje samomora in destigmatizacijo duševnih motenj., OZARA Slovenija, je povedal, da 20. oktobra ob svetovnem dnevu duševnega zdravja v Cankarjevem domu pripravljajo dogodek, ki bo namenjen razbijanju še vedno močno ukoreninjenih tabujev, povezanih s psihotičnimi motnjami in samomorom.

Resolucija nacionalnega plana za duševno zdravje (RNPDZ) – MIRA vključuje tudi prioritetno področje preprečevanja samomora. Prioritetne naloge znotraj področja preprečevanja samomora sprejema in usmerja Interdisciplinarna skupina za preprečevanje samomora (IDS), ki jo koordinira NIJZ. Sestavljajo pa jo strokovnjaki z različnih področij. Trenutno je v pripravi akcijski načrt za obdobje 2024–2028.

Vodja IDS za preprečevanje samomora Saška Roškar je pojasnila, da bodo v prihajajočem obdobju nekatere naloge nagradili, nekatere začeli na novo: nadgradili bodo program psihološke prve pomoči, ki je namenjen splošni javnosti, aktivnosti postvencije v šolskem okolju in delo z novinarji, bolj intenzivno pa so tudi začeli na nalogi, ki je usmerjena v preprečevanje dostopnosti do sredstev za samomor in za zdaj poteka v sodelovanju z ministrstvom za notranje zadeve. »V načrtu je, da v prihodnjih letih začnemo oživljanje zbiranja podatkov o samomoru in poskusih samomora, po zgledu nekdanjega registra.«

Pri tem so poudarili tudi pomen medijev pri ozaveščanju preprečevanja samomorov, in sicer je upoštevanje smernic za odgovorno poročanje o samomorih vplivalo na to, da so prispevki o samomoru, razen redkih izjem, postali bolj senzibilni do tistih, ki so v stiski, kot tudi do tistih, ki so zaradi samomora koga izgubili.