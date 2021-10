V Marezigah varovali javni red in mir, ne regijskega srečanja SDS

V nadaljevanju preberite:

Med udeleženci srečanja SDS je bil razumljivo predsednik stranke in predsednik vlade Janez Janša. Policija je na podlagi izkušenj iz preteklosti glede napovedi neprijavljenih shodov varovanje okrepila. V javnosti so se razširile informacije, da je policija varovala srečanje SDS, kar pa ne drži.



»Na javni shod v Marezigah, ki je potekal ob istem času kot dogodek v bližini, ki so se ga udeležile tudi varovane osebe (strankarsko srečanje, ki nima elementov javnega zbiranja po zakonu o javnih zbiranjih), so se organizatorji javnega shoda in udeleženci vabili na družbenih omrežjih in shod ni bil prijavljen skladno z določili zakona o javnih zbiranjih. Policija je torej izvajala varovanje neprijavljenega javnega shoda ter vzdrževala javni red in mir na shodu, ki je potekal v soboto v Marezigah in se ga je udeležilo več deset udeležencev,« so nam pojasnili na policiji in odločno zanikali, da je šlo za varovanje shoda SDS oziroma njihovih privržencev.