V Mirni soseski bodo zgradili 44 stanovanj

Temeljni kamen za novogradnjo sta danes položila mirnski župan Dušan Skerbiš in direktor trebanjskega podjetja Japi inženiring Janez Prosenik. FOTO: Lapago



Občina pomaga z razlago OPN

Na Mirni so na gradbišču v Mirni soseski delovni stroji že zaropotali. FOTO: Lapago

Po 35 sušnih letih nameravajo na Mirni na Dolenjskem v dobrem letu dni zgraditi dva stanovanjska bloka s skupno 44 stanovanji. Temeljni kamen za novogradnjo med Sokolsko ulico in območjem nekdanjega podjetja Prevent sta danes položila tamkajšnji županin direktor trebanjskega podjetja Japi inženiringStanovanja na območju z imenom Mirna soseska s površino od 60 do 161 kvadratnih metrov bodo predvidoma vseljiva v poletnih mesecih prihodnje leto. Za kvadratni meter bo treba odšteti 1750 evrov z DDV. Za primerjavo, v Ljubljani stane kvadratni meter novega stanovanja od tri tisoč evrov do štiri tisoč evrov brez DDV. Stanovalci v novem blokovskem naselju na Mirni bodo imeli na voljo 89 parkirnih mest, od tega 71 v dveh etažah garaže.Po besedah direktorja Prosenika so se naložbe lotili v negotovih časih. Kljub epidemiji novega koronavirusa pa kriza po njegovem prepričanju ni tako huda kakor med gospodarsko krizo pred trinajstimi leti. Na vprašanje, kje so morda naleteli na težave, je sogovornik odgovoril, da predvsem pri pridobivanju dokumentacije, za kar so potrebovali poldrugo leto, kar vsem investitorjem vzame ogromno časa in energije. Na vprašanje glede vrednosti naložbe pa Prosenik ni želel odgovoriti.Dušan Skerbiš, župan mirnske občine, v kateri v zadnjih letih zaznavajo skokovit razvoj, je povedal, da gre pri gradnji stanovanj za nov razvojni ciklus, saj je lokalna skupnost pred zahtevno nalogo, kako zagotoviti potrebno infrastrukturo. Pred časom je občina odkupila nekdanje prostore podjetja IMV, v katerem namerava urediti osemoddelčni vrtec, knjižnico in med drugim tudi glasbeno šolo, saj se bo število prebivalcev v občinskem središču v prihodnjih letih bistveno povečalo.Skerbiš ne skriva, da bo treba razširiti tudi tamkajšnjo osnovno šolo, urejajo kulturni dom, čaka pa jih tudi ureditev naravnega kopališča pod mirnskim gradom. Na vprašanje, kako je občina investitorju priskočila na pomoč, Skerbiš odgovarja: »Z obrazložitvijo občinskega prostorskega načrta (OPN), z vodovodnim in kanalizacijskim priključkom in prihodnjo razširitvijo ceste med bloki«.