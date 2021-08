V nedeljo 16-odstoten delež na novo odkritih okužb

V Sloveniji so v nedeljo opravili 887 PCR testov na koronavirus in potrdili 143 novih okužb. Delež pozitivnih je tako znašal 16 odstotkov. Opravili so tudi 6416 hitrih antigenskih testov. Umrla je ena oseba s covidom-19.



Zaradi covida-19 je hospitaliziranih 141 oseb, 27 jih potrebuje intenzivno terapijo.



Po podatkih sledilnika za covid-19 znaša povprečje za zadnjih sedem dni 427,3. 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev je 244,6. V primerjavi s predhodnim dnem se je sicer 14-dnevna pojavnost v Sloveniji povečala za ena, sedemdnevno povprečje potrjenih primerov pa za štiri. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi trenutno 5156 aktivnih okužb, kar je 84 več kot dan prej.



V državi je polno cepljenih 42,7 odstotka prebivalcev oziroma 899.956 ljudi.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: