V nesreči na obvoznici umrla državljanka Slovenije in dva državljana Italije

V ponedeljkovi nesreči na ljubljanski obvoznici, v kateri so umrle tri osebe, je voznik tovornega vozila, 56-letni državljan Slovaške, na poti od predora Golovec do Barja v smeri proti Kopru dohitel kolono stoječih vozil. Trčil je v zadnji avtomobil, ki ga je vozila 55-letna državljanka Slovenije, tega pa potisnil v vozilo pred njim, v katerem sta bila 72-letna državljanka in državljan Italije. Zaradi hitrosti je vse skupaj potisnil naprej v tovorno vozilo, ki se je zaletelo še v počitniško prikolico, ki je bila priklopljena na vozilo 61-letnega državljana Nemčije.

Po trčenju je tovorno vozilo povzročitelja, skupaj z osebnim vozilom, v katerem je bila državljanka Slovenije, zdrselo na prehitevalni pas in se vnelo. Vozniku tovornjaka je uspelo vozilo pravočasno zapustiti, slovenska voznica pa je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrla. Drugo tovorno vozilo in vozilo s prikolico je v trčenju odbilo v desno, kjer sta se obe prevrnili. V drugem osebnem vozilu pa sta ostala ukleščena voznik in njegova sopotnica, državljana Italije, ki sta zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrla. Voznik tovornega vozila je utrpel lažje poškodbe.

Iz posnetkov, ki jih je policija pridobila, je videti, da je tovornjakar, ki je povzročil nesrečo, sicer zaviral, a zelo pozno in tik pred zdajci.

Policijski inšpektor Sektorja uniformirane policije PU Ljubljana Primož Kadunc, ki je na novinarski konferenci predstavil informacije o hudi prometni nesreči, v kateri so umrle tri osebe, je dejal še, da nihče od udeleženih ni bil pod vplivom alkohola.

Zaradi ogleda kraja nesreče in odstranjevanja posledic nesreče je bila cesta na tem odseku zaprta do enih ponoči. Policisti bodo danes čez dan še zbirali obvestila in preverjali posamezne okoliščine nesreče ter o sumu povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti obveščali pristojno državno tožilstvo.