V New Yorku prvič po izbruhu epidemije odpirajo kinodvorane

08.14 Poraba čokolade v Švici se je med pandemijo stopila



Švicarski proizvajalci čokolade so upali, da bodo potrošniki v času pandemije covida-19 uteho iskali tudi v čokoladi, a so najnovejše številke o poslovanju razkrile, da se je poraba v Švici lani stopila in dosegla 40-letno dno. Velik padec gre pripisati predvsem zaustavitvi turizma. Švicarsko združenje proizvajalcev čokolade Chocosuisse je ta teden podčrtalo negativen vpliv pandemije covida-19 na sektor. Lindt & Sprüngli, eden od najbolj znanih švicarskih proizvajalcev čokolade, je v minulih dneh predstavil lanske poslovne rezultate, ki so razkrili skoraj 11-odstotni padec v prihodkih. Ti so se ustavili pri štirih milijardah frankov (3,6 milijarde evrov).



07.50 Na Hrvaškem popis prebivalstva preložili na september



Na Hrvaškem so zaradi epidemije covida-19 znova preložili popis prebivalstva, ki bo po zdajšnjih načrtih septembra in oktobra, so napovedali v hrvaškem statističnem uradu. V Zagrebu in štirih hrvaških županijah so sicer 1. marca začeli s poskusnim popisom prebivalstva za 5000 gospodinjstev. Celoten popis prebivalstva na Hrvaškem je bil sprva načrtovan za april, a so ga zaradi epidemije covida-19 najprej prestavili na junij, sedaj na september in oktober. Direktorica hrvaškega statističnega urada Lidija Brković je pojasnila, da so popis ponovno preložili zaradi epidemioloških razmer, ki so te dni nekoliko slabše, kot so bile minuli mesec, ko so načrtovali, da bi bil popis junija.



07.45 V New Yorku prvič po izbruhu pandemije odprli kinodvorane



V mestu New York so v petek prvič po izbruhu epidemije covida-19 v ZDA pred letom dni ponovno odprli kinodvorane, sicer z omejenimi 25-odstotnimi kapacitetami in obveznimi zaščitnimi maskami. Drugje po ZDA pretežno republikanski guvernerji hitijo z odpravljanjem obveznega nošenja zaščitnih mask. V ZDA se je doslej po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa z novim koronavirusom okužilo 28,9 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 522.600. Samo v petek se je okužilo več kot 67.000 ljudi, umrlo pa jih je nekaj več kot 1900.



Obvezno nošenje zaščitnih mask v javnih prostorih je v petek po Teksasu in drugih državah odpravil še guverner Južne Karoline Henry McMaster, guverner Arizone Doug Ducey pa je odpravil omejitve glede dovoljenih kapacitet v telovadnicah, gledališčih, barih in kegljiščih. Ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi je v času odpravljanja obveznega nošenja zaščitnih mask objavil raziskavo, ki potrjuje, da maske rešujejo življenja in upočasnjujejo širitev okužb. Guvernerka Oregona Kate Brown je izdala ukaz, da se morajo v vseh javnih šolah v državi začeti pouk v učilnicah do konca marca za učence do petih razredov osnovnih šol, do sredine aprila še za vse ostale.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: