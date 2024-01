V OIC Hrastnik bi tudi podjetja s poplavnih območij

Hrastniško gospodarstvo je dolgo čakalo na novo priložnost za širitev ter nova delovna mesta. Z rušenjem steklarske kolonije in zdaj tudi z dokončanjem infrastrukturne ureditve na dobrih 23.000 kvadratnih metrov površin so postavljeni temelji za postavitev bodoče obrtno-industrijske cone (OIC). V njej največja hrastniška delodajalca, Steklarna in Tovarna kemičnih izdelkov, načrtujeta pametni tovarni.

Marko Funkl, župan občine Hrastnik. FOTO: Uroš Hočevar

Na 4,5 milijona evrov ocenjena investicija v OIC Steklarna-TKI, ki sta jo sofinancirali država in Evropski sklad za regionalni razvoj, 1,2 milijona evrov pa je prispevala hrastniška občina, velja za enega največjih projektov zadnjih let tudi v Zasavju. Za Hrastnik, ki ga je zaznamovala rudniška preteklost, neugodna lega s skrajno omejenimi možnostmi za poselitev in gospodarsko širitev, je OIC še toliko pomembnejša. Območje južnega dela mesta, t. i. steklarska kolonija, je bilo namreč vse do pred kratkim pozidano z večstanovanjskimi zgradbami, starimi več kot 80 let, in s stanovanji brez lastnih toaletnih prostorov. V naslednjih nekaj letih bodo bivanjske objekte nadomestili poslovni in proizvodni, ki naj bi Hrastniku dali nov zagon.

Kot je dejal župan Marko Funkl, v naslednjih dneh pričakujejo podpis pogodbe z Direkcijo za ceste v višini 1,8 milijona evrov, kolikor je vredna prenova ceste mimo bodoče cone, ki je obenem pogoj, da dobijo tudi uporabno dovoljenje za OIC.

TKI želi čim prej začeti z gradnjo

Z deli v njej želi čim prej začeti TKI. Glavni izvršni direktor Branko Majes je potrdil, da jih čaka približno na 15 milijonov evrov ovrednoten zalogaj oziroma nadgradnja programa za prehrano živali, že v času rekonstrukcije ceste skozi bodočo OIC pa načrtujejo gradnjo nadomestne upravne zgradbe. TKI se je namreč z državo sporazumela o prodaji stare upravne zgradbe za Savo. V novo, za katero so gradbeno dovoljenje že dobili, se načrtujejo seliti do konca leta, saj naj bi njena gradnja ne ovirala rekonstrukcije ceste.

TKI s pametno tovarno ne bo le ohranila obstoječih 150 delovnih mest, temveč načrtuje skupaj z novimi zmogljivostmi tudi nova delovna mesta. Majes upa, da bodo ljudi zanje našli: »Že zdaj bi dodatno zaposlovali, a imamo težave z ustreznimi kadri. Ljudi, ki bi delali, preprosto ni.« Četudi gre za delo v »pametni tovarni«? »TKI je že zdaj pametna tovarna,« je odgovoril Majes, »saj je večina proizvodnje avtomatizirane. Pametna tovarna pomeni pač računalniško vodene procese, kjer ljudje preverjajo, ali je dejansko stanje v proizvodnji tako, kot kažejo računalniki. Kakor koli: ljudi bomo še vedno potrebovali …«

Steklarna odločitev še tehta

Kljub nepričakovani težki situaciji, v kateri je bila primorana krčiti proizvodnjo in na začasno čakanje na delo poslati dvesto svojih ljudi, za zdaj pri svojih načrtih z OIC vztraja tudi hrastniška Steklarna. Ob slovesnem zaključku del je direktor Peter Čas dejal, da imajo za nadaljnji razvoj na lokaciji v OIC Hrastnik predvidene »tri scenarije prostorskih optimizacij proizvodnje in poslovanja, pri čemer dokončna odločitev še ni sprejeta«.

»Od omenjenih scenarijev je najverjetnejši ta, da bomo v OIC prestavili del proizvodnih dejavnosti – raziskave in razvoj, laboratorije – ter administracijo. V tem primeru je ocenjena investicija nekaj milijonov evrov,« je dodal. Da vztrajajo, so v Steklarni za Delo potrdili tudi včeraj: »Naši razvojni načrti v Hrastniku ostajajo nespremenjeni.«

Sicer pa se po Funklovih besedah za OIC Hrastnik zanimajo tudi druga slovenska podjetja, zlasti tista s poplavnih območij. »Na mizi imam tri ponudbe,« je dejal v prepričanju, da se z naložbo v OIC hrastniški dolini v prihodnje ne obetajo le tako želena delovna mesta, temveč tudi nova stanovanjska naselja, kot denimo na Resnici z načrtovanimi 72 stanovanji, in rast prebivalstva.