V okolici pokopališč spremenjen prometni režim

Pred dnevom spomina na mrtve je na skoraj vseh pokopališčih po državi vsako leto močno povečan promet. Na največjem pokopališču pri nas, ljubljanskih Žalah, bo veljal poseben vozni red mestnih avtobusov, parkiranje na urejenih občinskih parkiriščih bo brezplačno, po pokopališču bodo brezplačno vozili električni kavalirji. V Mariboru so organizirali brezplačni javni prevoz do tamkajšnjih pokopališč, električni Maister pa bo vozil znotraj pokopališča Dobrava.

Vozniki LPP že nekaj let po ljubljanskem pokopališču obiskovalce prevažajo s priljubljenimi kavalirji. FOTO: Jure Eržen/Delo

V Ljubljani že od minulega petka po pokopališču Žale vozita dve električni vozili Kavalir, ki bosta na voljo do vključno 1. novembra. Do vključno četrtka, 31. oktobra, pa je na voljo še dodatno električno vozilo, ki bo ustavljalo na osmih pokopališčih tako na starem kot tudi na novem delu Žal. Vožnja je brezplačna, so pa kavalirji, ki bodo vozili tudi v slabem vremenu, predvsem namenjeni starejšim in tistim, ki težko hodijo.

Na Tomačevski cesti bo promet kljub povečanemu obisku Žal potekal v obe smeri, ne bo pa mogoče na tej cesti parkirati. Na občinskih parkiriščih v okolici Žal, ki jih ureja podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice – pri cerkvi sv. Križa, ob Pokopališki ulici pri Plečnikovih Žalah, pri Zavodu za rehabilitacijo Soča, ob Koželjevi ulici, Tomačevski cesti, Kranjčevi ulici in v garažni hiši Stožice – so od četrtka, 31. oktobra, do vključno nedelje, 3. novembra, obiskovalcem omogočili brezplačno parkiranje. Ob tem voznike prosijo, naj upoštevajo prometno signalizacijo ter navodila policistov in redarjev. Sicer pa je dostop do parkirišča ob Tomačevski cesti v tem času mogoč zgolj iz smeri obvoznice, na parkirišče pri cerkvi sv. Križa pa le iz smeri Koželjeve.

Na parkiriščih v okolici ljubljanskih Žal bodo od četrtka, 31. oktobra, do nedelje, 3. novembra, omogočili brezplačno parkiranje.

LPP s posebnimi voznimi redi

Avtobusi mestnega potniškega prometa bodo v četrtek, 31. oktobra, in v petek, 1. novembra, vozili po posebnih voznih redih, prilagojenih povečanemu obisku Žal. Na progah 2, 7 in 22 bo vozilo večje število avtobusov, prav tako bodo vozili mestni avtobusi na progi 21D, ki običajno ne vozijo ob nedeljah. Avtobusi LPP bodo na preostalih progah vozili po sobotnem voznem redu. Za linije 1B, 3, 3G, 6B, 19B in 19I bo veljal nedeljski vozni red. Zaradi boljše pretočnosti potnikov bo v četrtek in petek na postajališču Žale vstop in izstop omogočen pri vseh vratih avtobusov, potniki pa bodo validacijo urbane lahko izvedli neposredno pri kontrolorjih LPP, ki bodo stali pri vratih avtobusov.

Ker bo prometna gneča pred in med prazniki velika, voznike prosijo, naj parkirajo na urejenih parkiriščih ter upoštevajo navodila policistov in redarjev. FOTO: Blaž Samec/Delo

Na Žalah brezplačna vožnja s kavalirji, na mariborski Dobravi pa z Maistrom. Praznični vozni redi avtobusov LPP, vstop in izstop bosta pri vseh vratih avtobusov. Mariborski mestni avtobusi na progah 3 in 12 bodo med prazniki vozili brezplačno.

Brezplačna vožnja z Maistrom

Da bi v prihajajočih praznikih zagotovili prijazen prevoz do mariborskih pokopališč z javnim potniškim prometom, je podjetje Marprom skupaj z mariborsko občino uvedlo nekatere ugodnosti. Tako bodo oba praznična dneva mestni avtobusi št. 3 in 12 vozili brezplačno, na voljo pa bo tudi brezplačen prevoz z električnim vozilom Maister znotraj pokopališča Dobrava.

»Prevoz na linijah 3 in 12 bo na dan reformacije in dan spomina na mrtve med 9. in 17. uro potekal na pol ure. Ker bo pri pokopališču Pobrežje zaprta Cesta XIV. divizije, bosta liniji speljani po Ulici Veljka Vlahoviča, Čufarjevi cesti in Osojnikovi ulici, kjer bo urejeno začasno vstopno in izstopno postajališče,« so sporočili iz Javnega holdinga Maribor.

Obiskovalcem mariborskih pokopališč svetujejo, naj uporabijo brezplačni javni prevoz in s tem prispevajo k manjši prometni gneči okoli pokopališč. Mini vozilo Maister bo na pokopališču Dobrava krožilo po dogovorjeni trasi po glavnih poteh pokopališča. Na trasi bo imelo pet stalnih postajnih točk, kjer bo mogoč vstop, še dodajajo v mariborskem Holdingu.