V petek kurban bajram – v Ljubljani pričakovani prometni zastoji

V petek, 6. junija 2025, ob praznovanju kurban bajrama bo zaradi osrednje slovesnosti v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana med 5.00 in 7.00 uro zjutraj povečan promet v okolici ljubljanske mošeje.

Obremenjene bodo predvsem Kurilniška ulica, ki vodi neposredno do mošeje, ter Parmova, Zaloška in Njegoševa cesta, pa tudi Kajuhova ulica in območje okoli železniške postaje Moste. Zaradi povečanega števila vernikov, ki se bodo v zgodnjih jutranjih urah zbrali na molitvi, se pričakuje zastoje in otežen dostop do parkirnih mest.

Voznikom se svetuje, da se območju v tem času izognejo ali izberejo alternativne poti. Pešci in uporabniki javnega prevoza naj bodo posebej pozorni na večje število ljudi v okolici kulturnega centra. Nekateri delodajalci na območju so svojih zaposlenim na ta dan omogočili delo od doma.

Osrednjo bajramsko slovesnost bo ob 5.52 v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana vodil namestnik muftija, imam Nevres Mustafić.

Kurban bajram, ki traja štiri dni, je tesno povezan z romanjem na hadž in obuja zgodbo Božjega poslanca Ibrahima (Abrahama), ki velja za simbol vere, zaupanja in predanosti. Letošnje osrednje sporočilo praznika je poziv k notranjemu in družbenemu miru, preseganju razlik, medsebojnemu spoštovanju ter k razumevanju v času svetovnih kriz, vojn in razseljenosti.

Poleg Ljubljane bo bajramska molitev potekala tudi v več krajih po Sloveniji: v Kranju, Tržiču, na Jesenicah, v Škofji Loki, Postojni, Ajdovščini, Kopru, Kočevju, Trbovljah, Celju, Velenju, Mariboru, Sežani, Novi Gorici, Krškem in Novem mestu.