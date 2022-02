V petek potrdili 7330 okužb

V petek so ob 3017 PCR-testih in 102.393 hitrih antigenskih testih potrdili 7330 okužb z novim koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 154.854 primerov aktivnih okužb, kar je 7520 primerov manj kot dan prej.

V petek so zabeležili 184 okužb z novim koronavirusom manj kot dan pred tem.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 8009, kar je 617 manj kot dan prej, število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa znaša 7343 oziroma 358 manj kot dan prej.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.262.761 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.215.759.

V Avstriji se nadaljuje sproščanje omejitvenih ukrepov

V Avstriji se nadaljuje sproščanje ukrepov, ki so bili v državi sprejeti zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa. Od danes je v trgovinah in muzejih obvezno le še nošenje zaščitnih mask FFP2, ni pa več nujno biti cepljen ali prebolevnik.

Odpravlja se namreč pogoj PC (preboleli ali cepljen proti covidu-19) tudi za storitve, kjer prihaja do tesnega telesnega stika.

Na javnih prireditvah ni več odrejeno največje dovoljeno število obiskovalcev, še vedno pa v tem primeru, na primer na nogometni tekmi, velja pravilo cepljen ali prebolevnik in obvezno nošenje zaščitne maske, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Pariz naj bi se po zgledu protesta kanadskih tovornjakarjev zgrnile množice vozil iz vse države. FOTO: Jean-francois Monier/AFP

Protestni konvoj se kljub prepovedi približuje Parizu

Več tisoč nasprotnikov protikoronskih ukrepov in cepljenju proti covidu-19, ki so se utaborili v okolici Pariza, je davi nadaljevalo pot v konvojih vozil proti francoski prestolnici, čeprav so tamkajšnje oblasti shod prepovedale.

Pariška policija je pred dnevi sporočila, da tovrstnih protestov ne bo dovolila in da bo proti tistim, ki prepovedi ne bodo upoštevali, strogo ukrepala.

V Pariz naj bi se po zgledu protesta kanadskih tovornjakarjev zgrnile množice vozil iz vse države. Zatem pa naj bi se konvoj podal proti Bruslju, kjer so prav tako prepovedali t.i. konvoj svobode.