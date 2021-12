V Piranu zaradi visokega plimovanja in vetra sprožili sireno

Regijski center za obveščanje Koper je danes nekaj pred deseto zvečer v Piranu zaradi visokega plimovanja morja in močnega južnega vetra sprožil sireno javnega alarmiranja z znakom opozorilo za nevarnost, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje.

Ob morju bo danes zvečer pihal močan jugo, poplavilo bo nižje ležeče dele obale, opozarjajo na Arsu.

Na prehodu s Primorske na Notranjsko se bo od danes zvečer do jutri zjutraj pojavljal žled, marsikje po državi pa bo snežilo.

Na Gorenjskem ter v višjih legah severne Primorske in na Notranjskem bo zapadlo od 20 do 30 cm snega, drugod po nižinah osrednje in južne Slovenije od deset do 20, na vzhodu pa od pet do okoli deset centimetrov.