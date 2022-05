V policiji duhovna oskrba prednostna naloga, zaposlili še četrtega vikarja

V nadaljevanju preberite:

Takšno povečanje števila vikarjev v policiji se mnogim v stroki zdi povsem nesmiselno in stroškovno nepotrebno, saj slovenski policisti niso na kakšni tuji misiji, kjer se zaposleni versko ne morejo udejstvovati, ampak pri nas to lahko brez težav storijo zunaj delovnega čas. V Policiji o tem pravijo: »Policijsko delo je pomembno in odgovorno ter hkrati stresno, zato je v policiji na voljo tudi duhovna oskrba kot ena od oblik pomoči poleg psihologov, policijskih zaupnikov in podobno.«