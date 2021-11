V politiki manj vsebine, a bolj vroče

V nadaljevanju preberite:

Datum volitev je znan, volili bomo v vremensko najbolj muhastem mesecu leta. a bolj kot vreme, bodo na naše odločitve vplivale druge stvari. Kaj se bo do tedaj dogajalo v državnem zboru, kako kaže z novo stranko Igorja Zorčiča in kaj pravijo o novih strankah anketirani? Bodo novi politični subjekti prebudili neaktivni del volilnega telesa, ki predstavlja že skoraj tretjino volivk in volivcev?