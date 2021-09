V pomoč ribičem in proti visokim plimam

V nadaljevanju preberite:

V Izoli so začeli pripravljalna dela za obnovo ribiškega pomola. Skupaj z ureditvijo javnih površin bodo stala 2,65 milijona evrov, pri čemer je občina iz evropskega ribiškega sklada prejela 2,16 milijona evrov nepovratnih sredstev.



Gradbena dela na pomolu bodo stekla v prihodnjih dneh, prenova, ki jo bo izvedlo podjetje Grafist s partnerjem Adriaingom, pa bodo predvidoma končana maja prihodnje leto.



Izolska občina, natančneje Komunala Izola, ki je upravljavec ribiškega pristanišča in pristanišča komunalnih privezov, je gradbeno dovoljenje za prenovo pristanišča pridobila konec oktobra 2020, že sredi decembra pa so z Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja na ministrstvu za kmetijstvo podpisali pogodbo o pridobitvi nepovratnih sredstev iz evropskega sklada za ribištvo.



Približno devet mesecev kasneje zdaj začenjajo dela, ki so bila načrtovana za konec poletne turistične sezone, da bi kar najmanj motili živahen poletni utrip v pristanišču.