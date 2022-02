V ponedeljek potrdili 7122 novih okužb

Včeraj so ob 2853 PCR testih in 109.352 hitrih antigenskih testih potrdili 7122 novih okužb, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V ponedeljek so zabeležili 3521 okužb z novim koronavirusom več kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 6715, kar je 560 manj kot dan prej, število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa znaša 6440 oziroma 213 manj kot dan prej.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.262.897 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.216.064.

Minister za zdravje Janez Poklukar bo sicer s strokovno skupino za covid-19 in predstavniki zdravstva na Brdu pri Kranju popoldne razpravljal o prilagajanju ukrepov za zajezitev epidemije covida-19. Po napovedih vodje skupine Mateje Logar lahko pričakujemo sproščanje ukrepov, ni pa še znano kdaj, kje in v kolikšnem obsegu.