V ponedeljek Studia City ne bo

S Kolodvorske so sporočili, da bo TV Slovenija v ponedeljek, 30. maja, v terminu, ko naj bi potekala oddaja Studio City, pripravila posebno oddajo Odmevi Plus, v kateri bo večji del programskega časa posvetila aktualnemu političnemu dogajanju ob nastajanju nove vlade. Spraševali naj bi se, kdo so ministrski kandidati in kakšni so njihovi odgovori na najbolj pereča vprašanja z njihovega področja? Kateri so glavni izzivi, ki čakajo bodočo vlado?

Kdo bo vodil oddajo Odmevi Plus, ni jasno, tako kot tudi ne, kakšna bo usoda oddaje Studio City, po tem ko vodstvo RTV Slovenija ni želelo podaljšati pogodbe voditelju Marcelu Štefančiču. Na vprašanje predstavnikov zaposlenih v programskem svetu so še v ponedeljek vodilni namreč odgovarjali, da oddaja v ponedeljek bo. Kdo naj bi jo vodil, pa niso želeli razkriti.

Pred tem so se poigravali tudi z možnostjo ukinitve oddaje, saj je njeno vodenje zavrnilo več posameznikov.

V ponedeljek pa so na predlog predsednika programskega sveta, v katerem je večina naklonjena Janševi koaliciji, zavrnili pobudo skupine svetnikov, med njimi tudi vseh treh predstavnikov zaposlenih Gregorja Drnovška, Saša Hribarja in Roberta Pajka, da obravnavajo predlog za takojšnjo vrnitev oddaje Studio City na spored prvega programa Televizije Slovenija v istem terminu, z isto uredniško ekipo in z voditeljem Marcelom Štefančičem.

Kaj bo torej na sporedu v ponedeljek, 6. junija, oziroma ali se bo na sporedu pojavil Studio City v spremenjeni obliki, ostaja neznanka.