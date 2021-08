V četrtek potrdili 542 novih okužb, Slovenija v rdeči fazi

09.33 V četrtek so potrdili 542 novih okužb, delež pozitivnih 18,4-odstoten

S prvim odmerkom cepiva proti covidu je bilo doslej v Rusiji cepljenih le 30 odstotkov prebivalcev, čeprav naj bi bilo cepiva dovolj in ga je Rusija množično izvažala. FOTO: Shamil Zhumatov/Reuters

Nova Zelandija v okviru svoje covidne politike ob pojavu okužbe nemudoma uvede stroge ukrepe, da bi s tem preprečili nadaljnje širjenje virusa. FOTO: Fiona Goodall/Reuters

Ob 2.953 PCR testih so včeraj potrdili 542 novih okužb, delež pozitivnih je 18,4-odsoten, kažejo podatki sledilnika za covid-19. Poleg tega je bilo opravljenih 19.729 hitrih antigenskih testov. Sedemdnevno povprečje znaša 398, 14-dnevna incidenca pa 219,2; to pomeni, da je Slovenija prestopila prag rdeče faze epidemije. Veča se tudi število hospitaliziranih, danes se v bolnišnicah zdravi 117 bolnikov, od tega 19 na intenzivni negi. Včeraj sta umrla dva bolnika s covidom-19. Polno cepljenih je 895.477 oseb, kar je 42,5 odstotkov.Po načrtih pandemičnega programa Svetovne zdravstvene organizacija (WHO) bo ta do konca prihodnjega meseca poslala sto milijonov odmerkov cepiva kitajskih prozivajalcev Sinovac in Sinopharm, večinoma v Afriko in Azijo, in sicer kljub zaskrbljenosti glede učinkovitosti cepiv, ki so bili bodisi zavrnjeni bodisi združeni s cepivi zahodnih proizvajalcev iz nekaterih držav prejemnic cepiv, danes poroča Guardian.V Rusiji so odobrili že peto cepivo proti covidu-19, je v četrtek zvečer poročala tiskovna agencije Interfax. Gre za cepivo EpiVacCorona-N, ki ga je razvil raziskovalni center Vector iz ruskega mesta Novosibirsk, poroča nemška tiskovna agencija DPA. V Rusiji se sicer soočajo z vse večjim številom smrtnih primerov zaradi covida-19. V četrtek so poročali, da je umrlo 820 covidnih bolnikov, kar je bil nov dnevni rekord od začetka epidemije. Zaradi koronavirusne različice delta so se poleti soočali s porastom števila okužb. Njihovo število se sicer v zadnjem času zmanjšuje, vendar pa se povečuje število smrti zaradi covida.S prvim odmerkom cepiva proti covidu je bilo doslej v Rusiji cepljenih le 30 odstotkov prebivalcev, čeprav naj bi bilo cepiva dovolj in ga je Rusija množično izvažala. Vendar je med Rusi nezaupanje v cepiva, ki so jih razvili v državi, visoko. Tudi večkratni pozivi predsednikadržavljanom, naj se cepijo, cepljenja niso pospešili. Ruske oblasti so v zadnjem dnevu potrdile 19.630 novih okužb, skupaj pa se je doslej v tej državi z novim koronavirusom okužilo 6,8 milijona ljudi. Doslej je v Rusiji zaradi posledic covida-19 umrlo 179.243 ljudi.Novozelandske oblasti so danes podaljšale ustavitev javnega življenja zaradi izbruha koronavirusne različice delta do naslednjega tedna, omejitve v žarišču Auckland pa bodo verjetno trajale še dlje. Novozelandska premierkaje ob 70 novih primerih okužb ocenila, da bodo kmalu doživeli vrhunec izbruha, če se bodo držali omejitev. »Naše poslanstvo je, da si močno prizadevamo za to, da ukrivimo in sploščimo krivuljo,« je o okužbah dejala Ardernova. V tem izbruhu so v Novi Zelandiji skupno potrdili 347 okužb. Oblasti pa so preventivno podaljšale omejitve do 31. avgusta.Na območju Aucklanda, kjer so odkrili večino okužb, in sosednji regiji Northland bodo omejitve trajale še dodatna dva tedna, je dejala premierka po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Nova Zelandija v okviru svoje covidne politike ob pojavu okužbe nemudoma uvede stroge ukrepe, da bi s tem preprečili nadaljnje širjenje virusa. Od srede dalje bodo lahko območja zunaj žarišča prešla na tretjo od štirih stopenj omejitev, kar med drugim omogoča delovanje restavracij brez stika s potrošniki.V Sloveniji je vse več okužb, štirinajstdnevna incidenca, ki je včeraj znašala 199 je tik pri meji 200, kar po evropskem semaforju pomeni prehod v rdečo fazo. Polnijo se tudi bolnišnice, ob bolj razširjeni delta različici pa je tudi učinkovitost cepiv manjša, zato Borut Štrukelj z ljubljanske fakultete za farmacijo meni, da je smiselno razmišljati o tretjem, poživitvenem odmerku, je dejal na včerajšnji tiskovni konferenci. Ema odločitve o tem še ni sprejela, meni pa, da je tretji odmerek smiseln predvsem za bolnike z zmanjšanim delovanjem imunskega sistema. Imamo pa pri nas že prvo zdravilo za sars-cov-2, vlada je namreč nabavila tisoč enot zdravila regen-cov-2, namenjeno pa je tistim, ki sami ne morejo proizvajati protiteles.