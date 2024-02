V Sarajevu Pirc Musar poudarila podporo BiH na poti v EU

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes v Sarajevu poudarila nadaljnjo podporo BiH na njeni evropski poti. Kot je dejala na srečanju s člani predsedstva BiH, se Slovenija zavzema za to, da bi BiH začela pristopna pogajanja o članstvu v EU.

Pirc Musar se je ob začetku dvodnevnega uradnega obiska v Sarajevu srečala s člani predsedstva BiH Željkom Komšićem, Denisom Bećirovićem in Željko Cvijanović. Poudarila je pomen krepitve sodelovanja med državami Zahodnega Balkana in EU, saj, kot je dejala, verjame, da je integracija v evropsko družino ključna za stabilnost in razvoj ne samo BiH pač pa celotne regije.

Predsednica je ob tem ponovno poudarila, da EU pri procesu integracije ne sme »držati fige v žepu«, na državah regije pa je, da potrebne reforme v postavljenih rokih tudi izvedejo, so sporočili iz kabineta predsednice republike.

»Slovenija se močno zavzema, da bi BiH na svoji poti v EU prišla do točke, ko bi lahko začela pogajanja,« je dejala Pirc Musar in pri tem spomnila na naslednje poročilo Evropske komisije o napredku BiH, ki naj bi bilo objavljeno marca.

Po njenih besedah je zelo pomembno, da komisija v tem poročilu državam članicam EU jasno pove, da se BiH ustrezno odziva na priporočila Bruslja. »Slovenija ne bi vlagala vseh teh naporov, če ne bi bili prepričani, da BiH to zmore,« je poudarila.

Računajo na podporo Slovenije

Predsedujoči predsedstva BiH Komšić pa je dejal, da v BiH pričakujejo, da bodo voditelji držav članic marca sprejeli odločitev o začetku pristopnih pogajanj, pri čemer računajo na podporo Slovenije. Dodal je, da bi odlaganje začetka pogajanj z EU dalo zelo slabo sporočilo, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Sogovorniki so spregovorili tudi o gospodarskem sodelovanju med državama, nujnosti sprejetja ukrepov za varovanje okolja ter prihodnost mladih in problematiki bega možganov, so še zapisali v sporočilu iz predsedničinega kabineta.

Predsednica Pirc Musar se bo udeležila tudi slavnostne akademije ob 40. obletnici zimskih olimpijskih iger Sarajevo 1984.

V petek se bo sestala s predsedujočo svetu ministrov BiH Borjano Krišto in s predstavniki obeh domov parlamenta BiH. Obiskala bo tudi pripadnike 48. kontingenta Slovenske vojske, ki delujejo v okviru vojaške misije Eufor Althea in Natovega poveljstva v Sarajevu ter nagovorila zbrane na slovesnosti ob poimenovanju olimpijske proge na Bjelašnici po slovenskem smučarju Juretu Franku.